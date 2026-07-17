EEUU anuncia restricciones a los visados de "miembros de grupos terroristas de extrema izquierda"

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves una nueva política de restricción de concesión de sus visados a los integrantes de "grupos terroristas de extrema izquierda" y organizaciones "afines" en aras de "restringir" el ingreso de "extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten" las "actividades" de "redes terroristas violentas y criminales" de este corte ideológico.

"Hoy, el Departamento de Estado ha impuesto nuevas restricciones en materia de visados para impedir que terroristas de extrema izquierda entren en nuestro país", ha destacado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje en redes en el cual ha sostenido que "los extranjeros que financian, incitan o colaboran con los terroristas de extrema izquierda son enemigos de nuestra civilización y no son bienvenidos en Estados Unidos".

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Concretamente, la medida está dirigida a los miembros de "grupos terroristas de extrema izquierda" y afines que hayan "apoyado o incitado" a cometer "actos de terrorismo"; apoyado actividades delictivas violentas; participado en sabotajes económicos; financiado, reclutado o prestado apoyo logístico a acciones violentas o delictivas cometidas por estas organizaciones, y/o facilitado la convergencia de redes terroristas de esta ideología para perpetrar acciones violentas.

Con esta política, señala el secretario de Estado en nota de prensa, se busca "proteger" al país al "restringir" el ingreso de "extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de cualquier otra forma las actividades de redes terroristas, violentas y criminales de extrema izquierda".

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Para ello se impulsará el cierre de "las vías de obtención de visados" que, según ha aseverado la Administración de Donald Trump, "aprovechan" dichos grupos para "amenazar vidas estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en territorio estadounidense".

"Los grupos terroristas de extrema izquierda y afines suelen utilizar redes sofisticadas y organizadas para perpetrar actos de violencia como herramienta política, con el objetivo de imponer una visión política extremista mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror", ha apuntado el Departamento de Estado.

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Todo ello, agrega la cartera de Rubio, se enmarca dentro de una "estrategia" que tiene como "objetivo explícito" el "socavar los cimientos políticos de las sociedades libres y autónomas, utilizando atentados con bombas, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar la libertad de expresión, limitar la oposición política, alterar los resultados de las políticas y sabotear los procesos políticos".

Este anuncio llega poco después de que el Ejecutivo estadounidense haya declarado, horas antes, como organizaciones terroristas extranjeras a Los Viagras y al Cártel de Juárez, por sus "numerosos" ataques, incluida la "masacre" de nueve personas de nacionalidad mexicana y estadounidense en el estado mexicano de Sonora, a finales de 2019.

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