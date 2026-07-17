Cinco muertos en Gaza por distintos ataques israelíes pese a la tregua vigente

Jerusalén, 17 jul (EFE).- Cinco personas murieron este viernes por distintos ataques israelíes en la Franja de Gaza, según hospitales del enclave y medios locales, mientras el Ejército de Israel aseguró a EFE que en tres de los casos estos estaban dirigidos contra presuntos miembros de Hamás.

Una mujer murió abatida por disparos de las tropas israelíes al suroeste de Jan Yunis (sur), según el hospital local Nasser; otras dos fueron víctimas de bombardeos en los alrededores del campamento de refugiados de Nuseirat, según el Hospital Al Awda y otras fuentes médicas; una tercera persona murió en un bombardeo de madrugada en la ciudad de Gaza (norte), según el Hospital Shifa; y un quinto fallecido perdió la vida en el ataque de un dron en Beit Lahia (norte), según medios locales.

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Las fuerzas armadas israelíes aún no se han pronunciado al respecto, si bien el suroeste de Jan Yunis se encuentra cerca de las posiciones donde continúan apostadas tropas israelíes.

Según información de periodistas locales basada en los datos de las morgues gazatíes, los bombardeos israelíes contra el centro de Gaza causaron un segundo fallecido, aunque no identificaron si fue víctima del bombardeo en el área de Al Shawarha o en una rotonda próxima.

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Un portavoz del Ejército de Israel aseguró a EFE que en ambos ataques del centro el objetivo eran miembros del grupo islamista Hamás, si bien no indicó cuántos eran entre las ocho víctimas ni confirmó si dichos objetivos habían fallecido.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, otro palestino murió en un bombardeo en la ciudad de Gaza (norte), en la calle Yarmuk, que medios locales situaron específicamente en la torre Al Taj de esta arteria de la capital, durante la madrugada. La portavoz militar confirmó también este ataque e indicó que estuvo dirigido contra un operativo del grupo islamista.

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También Wafa recogió la muerte de un hombre de 52 años por un explosivo lanzado por un dron israelí en Beit Lahia (norte), si bien el Ejército de Israel no dio información sobre este ataque.

Israel bombardea a diario y en numerosas ocasiones la Franja de Gaza, en violación del acuerdo de alto el fuego vigente desde octubre de 2025. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza (controlado por el griupo islamista palestino Hamás), más de 1.100 personas han fallecido durante la tregua por estos ataques. EFE

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