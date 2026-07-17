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Barcelona cambia al Fòrum la ubicación de la pantalla gigante para seguir la final del Mundial

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El Ayuntamiento de Barcelona ha cambiado al Fòrum la ubicación de la pantalla gigante para seguir la final del Mundial de fútbol que disputará la selección española este domingo a las 21 horas contra Argentina.

En un comunicado este viernes, ha explicado se instalará en la la plataforma Marina del Fòrum, en la calle de Josep Pla con avenida del Litoral, en lugar de ponerla en la calle de Martí i Franquès de Les Corts, donde se había anunciado inicialmente.

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El consistorio lo argumenta por motivos de aforo y para garantizar unas mejores condiciones para ver el partido "ante la elevada expectación generada" por un encuentro que se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La red de metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ampliará su apertura hasta las 1 horas del lunes y se recomienda desplazarse con la Línea 4 del Metro, siendo la estación más cercana al espacio habilitado El Maresme

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