AMP. Antonelli domina con autoridad los Libres en Spa

El piloto italiano Kimi Antonelli fue el más rápido este viernes de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, décima prueba del calendario de Fórmula 1, por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras Carlos Sainz (Williams) marcó el decimosexto mejor tiempo y Fernando Alonso (Aston Martin) acabó último.

El joven piloto marcó un 1:45.944 para liderar el viernes de ensayos en el mítico Spa-Francorchamps, casi dos décimas mejor que Norris (1:46.134) y cuatro décimas más rápido que el tetracampeón del mundo y su 1:46.416, por lo que parece que la escudería de la marca de la bebida energética tiene opciones de estar arriba en este Gran Premio.

PUBLICIDAD

Por tanto, los Mercedes se escondieron en una primera sesión en la que parece que fueron de tapados, pero ahora Antonelli sí ha mostrado el potencial real de las 'Flechas Plateadas'. McLaren también saca la cabeza, aunque no hay que descartar a unos Ferrari que son, hasta el momento, la alternativa al equipo alemán.

Sin embargo, el inglés Lewis Hamilton solo pudo ser cuarto a siete décimas de Antonelli y el monegasco Charles Leclerc se tuvo que conformar con el undécimo mejor tiempo, a un segundo y medio del italiano. El inicio de la sesión estuvo marcado por una tempranera bandera roja provocada por la grava en la pista en el comienzo del tercer sector, una zona que tuvieron que barrer, perdiendo varios minutos.

PUBLICIDAD

Después de este incidente, Antonelli marcó el mejor tiempo de la sesión mejorando a Verstappen, y Norris completó un primer sector sobresaliente para colocarse segundo, siendo el único aparentemente que ha mejorado realmente respecto a la primera sesión. Entonces, el francés Pierre Gasly (Alpine) tuvo un accidente en la curva 14, chocando con la barrera y sufriendo daños en el alerón y eje traseros.

Hubo bandera roja de nuevo y, aunque pudieron volver a salir del 'pit lane' solo con 3 minutos por delante, no hubo cambios en la tabla de tiempos. Red Bull estaría un paso por delante de Ferrari, aunque Antonelli parece superior al resto, mientras Russell y Ferrari son una incógnita.

PUBLICIDAD

Carlos Sainz mejoró respecto al vigésimo lugar de la mañana y marcó el decimosexto mejor crono (1:48.256), a 2,3 segundos del italiano. Mientras que Fernando Alonso, que no corrió los Libres 1 para dejar su asiento al joven Jack Crawford, acabó último (1:52.755) en la sesión de tarde, a 6,8 segundos de Antonelli.

En la sesión de la mañana, Verstappen fue el más rápido por delante de Hamilton, segundo, y de Leclerc, tercero. El tetracampeón del mundo fue el más rápido en la primera hora de pruebas con un 1:47.070, una décima mejor que el inglés (1:47.215) y dos que el monegasco (1:47.277), tras una sesión que no permitió sacar muchas conclusiones.

PUBLICIDAD

De hecho, el italiano y líder del Mundial, Kimi Antonelli fue sexto (1:47.603) a medio segundo de Verstappen y Russell, octavo (1:47.959), a ocho décimas. Se intercalaron posiciones con los McLaren del australiano Oscar Piastri, quinto (1:47.522), y el británico Lando Norris, séptimo (1:47.931).

Como se esperaba, Spa-Francorchamps iba a ser un circuito complejo a nivel de gestión de energía por la longitud del trazado, el más largo del calendario. Las largas rectas y una zona final en la que apenas se pisa el freno complican la estrategia y cómo estructurar el despliegue de las baterías, pese a que previamente sí hay bastantes frenadas.

PUBLICIDAD

Así se arrancó esta primera sesión, sin grandes tiempos hasta que los equipos empezaron a colocar la goma blanda. Antonelli fue el primero en volar sobre Spa con un 1:47.6 para colocarse al frente de la tabla de cronos, metiéndole dos décimas a los Red Bull. Sin embargo, los monoplazas de la marca de la bebida energética se rebelaron pasado el ecuador de la sesión.

Los Red Bull, con más carga aerodinámica, eran más rápidos en la parte central del largo trazado belga, mientras los Mercedes, con menos carga, dominaban la zona inicial y final. Pero el escenario cambió en el último tercio de la sesión, con la aparición de los Ferrari y las gomas blandas. Verstappen no se movió del primer lugar, pero Hamilton y Leclerc, en dos buenas vueltas, se acercaron y mucho al neerlandés.

PUBLICIDAD

Hadjar, que saldrá desde la cola de la parrilla el domingo por superar la asignación permitida de varios elementos de su motor, también hizo un buen crono y logró colocarse cuarto, mientras que McLaren y Mercedes intercalaron los puestos entre el quinto y el octavo. Y el inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) cerraron el 'top 10'.