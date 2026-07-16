Tribunal nigeriano decomisa 48 propiedades ligadas a un exministro acusado de corrupción

Nairobi, 16 jul (EFE).- La Justicia de Nigeria ordenó el decomiso definitivo de 48 propiedades -incluyendo hoteles, empresas, una universidad y viviendas, entre otros- conectadas con el exministro de Justicia y exfiscal general Abubakar Malami, en el marco de un caso por supuesto lavado de dinero valorado en unos 9.000 millones de nairas (unos 6,5 millones de dólares).

La jueza Joyce Abdulmalik del Tribunal Superior Federal de Abuya, la capital, afirmó que los acusados "no habían desmentido la sospecha razonable de que las propiedades fueran adquiridas mediante actividades ilícitas", según recogen medios locales este jueves.

Así, dio la razón en su fallo, emitido en una audiencia este miércoles, a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC en inglés, agencia anticorrupción) de Nigeria, "ante la ausencia de pruebas que demuestren el origen lícito de los pagos".

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La magistrada desestimó las mociones o peticiones presentadas por Malami, miembros de su familia y compañías conectadas con las propiedades, al considerar que "carecían de fundamento".

Abdulmalik, sin embargo, dejó fuera de la confiscación definitiva nueve del total de 57 propiedades sobre las que el tribunal, entonces presidido por otro juez, había emitido inicialmente una orden provisional de decomiso el pasado enero.

La EFCC estimó entonces el valor de esas 57 propiedades en alrededor de 213 millones de nairas (cerca de 155.000 euros).

Las propiedades finalmente afectadas se encuentran en la capital y en los estados de Kaduna, Kano (norte) y Kebbi (noroeste), según la prensa nigeriana.

La jueza concedió este marzo la libertad bajo fianza a Malami, a su esposa y a su hijo en el marco de este caso impulsado por la EFCC, en el que enfrentan 16 cargos por corrupción y lavado de activos.

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No obstante, la corte ordenó a los acusados depositar sus pasaportes internacionales ante la secretaría judicial y hasta que se cumplan las condiciones de la fianza, Malami, su esposa y su hijo permanecerán bajo custodia del Servicio Correccional de Nigeria.

En otra causa paralela, Malami y su hijo también están acusados de cargos relacionados con posesión ilegal de armas de fuego, después de que la Fiscalía nigeriana retirara el pasado abril otra acusación por presunta financiación de terrorismo.

Malami, de 59 años, fue una de las figuras más influyentes en la Administración del ya fallecido expresidente Muhammadu Buhari entre 2015 y 2023. EFE