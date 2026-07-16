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Rubio confirma aranceles del 25 % a Brasil y culpa a Lula por no negociar "de buena fe"

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Washington, 14 jul (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que los aranceles del 25 % impuestos por el presidente Donald Trump a la mayoría de las importaciones procedentes de Brasil responden a que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no ha negociado "de buena fe" con Washington. EFE

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