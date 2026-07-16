Presidente de Banco Central alerta a Fujimori sobre impacto de El Niño en economía de Perú

Lima, 15 jul (EFE).- El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, alertó este miércoles a la presidenta electa de su país, Keiko Fujimori, sobre el fuerte impacto que puede tener en la economía de su país el fenómeno climático de El Niño.

"El panorama (económico) está muy bien, pero hay un problema fuerte que nos va a golpear, que es El Niño. Hay que ser conscientes de eso. Tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas, y derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viendo", señaló Velarde durante una ceremonia celebrada en la Municipalidad de Lima a la que asistió Fujimori.

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El funcionario, quien ha sido ratificado en el cargo por Fujimori por cinco años más, reiteró que "todos los indicadores de corto plazo parecen muy buenos" para la economía peruana, sobre todo por los precios elevados de los metales.

"Tenemos la suerte de contar con precios de exportación excepcionales, los más altos en 75 años. La balanza comercial fue positiva. Si uno ve todos los indicadores de corto plazo, parecen muy buenos", apuntó.

Sin embargo, remarcó que el crecimiento de la producción en solo 1,8 % en mayo pasado, según cifras oficiales difundidas este miércoles, responde al impacto que comienza a tener El Niño sobre las actividades primarias, como la pesca, que cayó en 74 %, y el sector agrícola.

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"Desgraciadamente, la situación tiene visos de empeorar en los próximos meses", remarcó.

Velarde fue condecorado este miércoles por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, con la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga la capital peruana, en una ceremonia a la que asistió Fujimori.

Reggiardo destacó que "su liderazgo técnico, su independencia, su prudencia y su compromiso con el interés nacional" han permitido que Perú "enfrente diversas crisis preservando la estabilidad monetaria, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y protegiendo el ahorro de millones de familias peruanas".

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Fujimori aseguró, por su parte, que se trató de "un justo reconocimiento a quien se ha convertido en un ejemplo de profesionalismo y lealtad al Perú".

La próxima gobernante, quien asumirá el cargo el 28 de julio, anunció el pasado 6 de julio la continuidad de Velarde al frente del BCRP, un cargo que ocupa desde 2006, tiempo en el que ha visto pasar a diez presidentes, que serán once con la llegada de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

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Julio Velarde, de 74 años, es un experimentado y reconocido banquero a nivel mundial, al que se le atribuye la estabilidad económica de Perú, basada en la autonomía constitucional que tiene el banco central, a pesar de las continuas crisis políticas que ha afrontado el país en la última década. EFE