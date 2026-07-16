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OpenAI crea una accesorio para gestionar el trabajo con agentes con botones y un joystick

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OpenAI se ha adelantado al altavoz inteligente que pretende lanzar en 2027 para anunciar el que se ha convertido en su primer dispositivo, Codex Micro, un controlador para gestionar el trabajo con agentes de inteligencia artificial.

La compañía tecnológica, en colaboración con Work Louder, ha creado un accesorio impulsado por ChatGPT Codex para facilitar la configuración y la gestión de los agentes mediante botones y joystick, que tiene un precio de 230 dólares.

Codex Micro, que es el nombre que recibe este accesorio, incluye teclas de comando, para acceder rápidamente a las acciones más frecuentes, como aceptar, pulsar para hablar o iniciar un nuevo chat. El joystick permite iniciar flujos de trabajo en Códex y un botón selector permite ajustar el nivel de razonamiento del modelo a las necesidades de cada tarea.

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Este controlador cuenta también con iluminación RGB para que los usuarios puedan comprobar el estado de cada agente en base a un código de color que establece, por ejemplo, el blanco para cuando está inactivo, el azul para cuando está el modo pensamiento y el rojo para el error.

Aunque se trata del primer producto de hardware de OpenAI, la compañía tecnología tiene en desarrollo distintos dispositivos con lo que pretende aprovechar los modelos de IA y ofrecer a los usuarios alternativa al 'smartphone'.

Se espera el próximo este listo el primero de ellos, un altavoz portátil inteligente sin pantalla diseñado como un asistente personal.

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