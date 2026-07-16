Mueren tres personas, entre ellas una adolescente, en ataques de Ucrania contra dos regiones de Rusia

Al menos tres personas, entre ellas una adolescente, han muerto este jueves a causa de una serie de ataques lanzados por el Ejército de Ucrania contra las regiones rusas de Briansk y Yarloslavl, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador interino de Briansk, Yegor Kovalchuk, ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales que "los nazis ucranianos han alcanzado la localidad de Suzemka (...) con un sistema lanzacohetes Grad", antes de afirmar que las víctimas mortales son "una adolescente de 15 años y su abuela".

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"Una residente de la localidad ha resultado herida. Ha sido trasladada a un hospital y está recibiendo atención médica", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que "una casa ha quedado totalmente destruida" y otras cuatro han sufrido daños a causa del ataque.

Asimismo, el gobernador de Yaroslavl, Mijail Evraev, ha manifestado que otra persona ha muerto por un "ataque masivo con drones enemigos" contra la región. "Hay otros cuatro heridos. Todos han recibido la atención médica necesaria", ha puntualizado a través de redes sociales.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha especificado que durante las últimas horas han sido destruidos 375 drones ucranianos en varias regiones del país, entre ellas las de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.