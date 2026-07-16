Liga de Quito agrava su crisis en Ecuador tras caer ante Universidad Católica

Guayaquil (Ecuador), 15 jul (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito perdió este miércoles por 1-0 ante Universidad Católica y encadenó su tercer partido sin ganar, un resultado que agravó la crisis del equipo y aumentó la presión sobre el técnico brasileño Tiago Nunes, en la decimonovena fecha de la liga profesional ecuatoriana.

La derrota dejó a Liga en el sexto puesto de la tabla, con 28 puntos, a 15 del líder Independiente del Valle, que este jueves jugará contra el Aucas en el cierre de la fecha.

Nunes se ha convertido en el principal blanco de las críticas de los aficionados por el discreto rendimiento del equipo, al que dirige desde el año pasado, pero aseguró que seguirá en el equipo.

Por su parte, Universidad Católica puso fin a una racha de malos resultados gracias a un gol del argentino Mauro Díaz y, con 29 puntos, escaló al cuarto puesto y a la zona de clasificación para el hexagonal final al término de las 30 jornadas de la primera etapa.

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En otro encuentro, Barcelona empató 1-1 como local ante Guayaquil City y desperdició la oportunidad de ascender al segundo puesto, por lo que se mantuvo tercero con 31 puntos, uno menos que Aucas.

El Guayaquil City se adelantó con un gol de Edinson Mero, mientras que el argentino Darío Benedetto rescató el empate para Barcelona en la última acción del partido.

Asimismo, Deportivo Cuenca igualó 1-1 como visitante ante Leones del Norte, pese a jugar con un hombre menos desde el minuto 29 por la expulsión del defensa argentino Patricio Boolsen.

El ecuatoriano-argentino Matías Klimowicz abrió el marcador para Cuenca y el ecuatoriano Juan Luis Anangonó empató para Leones del Norte. Con el resultado, Cuenca quedó séptimo con 28 puntos y Leones del Norte octavo con 24.

Por su parte, Libertad derrotó por 1-0 a Técnico Universitario con un gol de Hancel Batalla y ascendió al decimocuarto puesto, con 21 puntos, mientras Técnico Universitario quedó décimo con 23.

La decimonovena fecha concluirá este jueves con los partidos Aucas-Independiente del Valle y Orense-Emelec. EFE