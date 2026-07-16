'Feid vs Ferxxo' pinta de verde a Madrid con todo vendido en el Movistar Arena

Brenda Guadalupe Hernández

Madrid, 16 jul (EFE).- El Movistar Arena de Madrid se tiñó de verde este jueves para recibir a Fied, uno de los exponentes más importantes de la música urbana y quien hizo bailar y cantar al recinto completamente lleno en un espectáculo totalmente diferente a lo que había hecho antes la estrella colombiana.

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Como parte de la gira ‘FALXO Tour : FEID VS FERXXO', el artista llegó a la capital española para ofrecer una experiencia dedicada a sus fanáticos más fieles a través de un espectáculo íntimo.

El escenario se convirtió en el campo de batalla entre su versión más romántica y personal, y su alter ego Ferxxo, como también se le conoce y quien representa su rostro más fiestero y nocturno.

El duelo arrancó con ‘El padrino’ entre gritos de euforia y luces verdes, color que ya se ha convertido en su marca personal.

"Este concierto se lo debíamos a ustedes desde hace mucho tiempo, con música de todos los tiempos”, explicó sobre el escenario el originario de Medellín, quien no visitaba España desde el verano de 2024 y que esta vez logró un lleno total en el Movistar Arena.

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El artista hizo un recorrido por casi una década de éxitos de sus distintos álbumes, entre ellos ‘Inter Shibuya’, ‘Bahía Ducati’, ‘El green pint’, ‘Ferxxocalipsis’ y ‘19’.

A la mitad de la interpretación acústica de ‘XNTXS’ hubo un problema de audio que dejó en silencio el lugar por varios minutos, a lo que el artista reaccionó con gracia animando con señas al público, que respondió encendiendo las luces de sus móviles.

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“Que vivan los latinos”, mencionó Feid al notar las decenas de banderas latinoamericanas que ondeaban tanto en la pista como en las gradas.

Aprovechó para animar a España a un par de días de que juegue contra Argentina la final del Mundial de fútbol que tendrá lugar el próximo domingo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la pequeña Martina, una de sus admiradoras más jóvenes y quien ha dedicado decenas de publicaciones en redes sociales al intérprete de ‘Hey mor’, subió al escenario para cantar 'Medellín Takai' junto a su ídolo.

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“¡Qué tiemble!”: la energía se apoderó del recinto cuando el cantante pidió al público que saltara al ritmo de 'CHICA 350'; “¡que se caiga, que se caiga”, dijo refiriéndose al Movistar.

El artista catalán Munic HB compartió el escenario con Fercho para cantar ‘They already know’, su colaboración más reciente.

'Te entiendo', 'LUNA', 'Chorrito pa las animas', 'Si tú supieras', ‘ALAKRAN’, ‘La inocente’ y 'VACAXIONES' son algunos de los temas que formaron parte del repertorio que hizo vibrar a los espectadores por algo más de dos horas.

“Madrid, muchas gracias por acompañar mi música por tantos años”, expresó el cantante antes de cerrar la fiesta con broche de oro al interpretar ‘A Xon De Que’ y despedirse entre confeti color verde.

La gira ‘FALXO Tour : FEID VS FERXXO’ ha arrasado por distintos escenarios mundiales en países como Estados Unidos, donde agotó entradas en 14 conciertos, Colombia y Australia.

Tras su paso por Madrid seguirá su recorrido por España y visitará Barcelona, Alicante y Murcia el 18, 24 y 25 de julio, respectivamente. EFE

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