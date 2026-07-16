Evacuada la población de Malpica de Arba (Zaragoza) por el incendio originado en el término municipal de Orés

La población de Malpica de Arba (Zaragoza) ha sido evacuada esta madrugada por el incendio forestal originado en Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, según informan fuentes del Gobierno de Aragón.

Los cambios de trayectoria del viento y las altas temperaturas complicaron durante la tarde de este miércoles las labores de extinción del incendio forestal al que catalogó ayer el consejero de Interior aragonés, Roberto Bermúdez, como un fuego con "potencial de crecimiento y destrucción".

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"Las condiciones de viento, las altas temperaturas y la baja humedad han provocado un comportamiento muy errático del fuego durante toda la jornada", explicó Bermúdez, quien consideró es uno de los incendios "con mayor potencial de crecimiento y de destrucción" que ha enfrentado Aragón "en los últimos años".

En este sentido, el Ejecutivo autonómico elevó ayer por la tarde el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) a Situación Operativa 2-Nivel 2 de Protección Civil.

MÁS DESALOJADOS

Además de los vecinos de Malpica de Arba, los habitantes de Orés, Asín y Luesia fueron también desalojados previamente tras recibir un mensaje ES-Alert. Según informó el Gobierno de Aragón, 58 internos de las residencias de las tres localidades han sido realojados en una residencia de Zaragoza.

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Asimismo, los municipios de Biel, Fuencalderas y Uncastillo han estado en en prevención toda la nocha por si sucedía algo. "En el momento en el cual tengamos la constancia de la necesidad de evacuar o de ponernos en prevención, mandaremos un ES-Alert, sea la hora de la madrugada que sea", garantizó el consejero de Interior.