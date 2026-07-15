Scheffler persigue el doblete en un Abierto Británico sin un claro favorito

Redacción deportes, 15 jul (EFE).- La 154 edición del Abierto Británico comienza este jueves en el campo inglés de Royal Birkdale, donde se citan los mejores del mundo a la caza del último grande de la temporada, aunque sin un claro favorito para alzar la Jarra de Clarete conquistada el pasado año por el estadounidense Scottie Scheffler.

Scheffler, número uno del mundo, tiene la misión de defender la corona y, en caso de vencer por segundo año consecutivo, se convertiría en el primer jugador en hacerlo desde 2008, cuando el irlandés Pádraig Harrington firmó el doblete, precisamente, en el mismo ‘link’ (campo costero) donde se juega mañana el torneo, situado al norte de Liverpool.

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El de New Jersey, de 30 años, llega a Royal Birkdale después de alcanzar las 200 semanas como líder del ránking, pero su temporada no ha estado a la altura de las expectativas, con solo una victoria, en el American Express celebrado en enero, primera cita del calendario.

En el Abierto de Escocia de la pasada semana no pasó el corte, con lo que rompió su racha de 78 torneos sin caer eliminado y acrecentó las dudas sobre su juego, aunque él se muestra confiado.

“Volver como campeón defensor es una sensación realmente muy especial. Llevo varios años compitiendo al máximo nivel y, conforme avanza la temporada, el desgaste mental también aumenta. Estos últimos días me han permitido descansar, despejar la mente y recuperar físicamente. Ahora vuelvo a sentirme equilibrado y tranquilo. Estoy muy ilusionado por intentar defender el título”, dijo Scheffler a los medios en la víspera del campeonato.

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El norirlandés Rory McIlroy, de 37 años y número dos del mundo, también reivindica motivos para estar en la quiniela después de ganar en abril el Masters de Augusta, su sexto ‘major’, aunque, desde entonces, solo ha jugado cuatro torneos, con un séptimo puesto como mejor clasificación, lo que le ha hecho perder algo de brillo.

Entre los que llegan en mejor forma está el inglés Matt Fitzpatrick, que esta semana se colocó tercero en el ránking mundial en una campaña en la que atesora tres títulos en el PGA Tour y una segunda posición en The Players.

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Fitzpatrick, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2022, tiene el reto de ser el primer inglés en alzar la Jarra de Clarete desde Nick Faldo en 1992.

Entre los ingleses, también se postulan Aaron Rai, ganador del Campeonato de la PGA el pasado mes de junio, o el veterano Justin Rose, que, a sus 45 años, aún sueña con coronarse en su tierra.

“El Open Championship, para un jugador británico, es la cima. Es el que más me encantaría ganar”, confesó Rose en la víspera del torneo, donde ha sido subcampeón en dos ocasiones (2024 y 2018).

El español Jon Rahm es otro de los favoritos habituales y asegura llegar con “la confianza alta” en su décima participación en el Abierto Británico, si bien no ha estado a la altura de sus expectativas en los ‘majors’ de los dos últimos años, con la excepción de su segundo puesto en el pasado Campeonato de la PGA.

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Rahm, de 31 años y undécimo en la clasificación mundial, tiene el reto de ser el primer español en sumar tres grandes diferentes, al tener ya en su palmarés el Abierto de Estados Unidos (2021) y el Masters de Augusta (2023), y el segundo en subir a lo más alto en el Open junto con Severiano Ballesteros, que lo conquistó en tres ocasiones, la última, hace 38 años.

La participación latina la asumen el chileno Joaquín Niemann, el colombiano Nico Echavarría y el amateur argentino Mateo Pulcini, que logró el billete al ganar el Campeonato Latinoamericano Amateur el pasado mes de enero.

Royal Birkdale, que albergará el legendario torneo por undécima vez, no lo pondrá fácil, al ser un campo intrincado, con calles estrechas y búnkeres hondos, y donde la bola rodará mucho debido al viento y al tiempo cálido que se pronostican. EFE

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