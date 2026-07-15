Rodri, palabra de capitán

Dallas (EE.UU.), 15 jul (EFE).- Rodrigo Hernández volvió a brillar con luz propia en las semifinales del Mundial ante Francia. Continúa cumpliendo su promesa. Antes de los octavos ante Portugal aseguró sentirse “perfecto” para “los partidos importantes”. Y cumplió. Fue nombrado mejor jugador del partido ante los lusos y encadena tres partidos consecutivos en los que ha recuperado el nivel que le dio el Balón de Oro en 2024.

El 22 de septiembre de dicho año, un partido contra el Arsenal cambió su vida. Rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha para un futbolista en la élite del fútbol.

Inició una nueva temporada tras ganar la Eurocopa con España y recibiría, un mes más tarde, el Balón de Oro, el premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada. Se convirtió en el segundo jugador nacido en España en recibir el galardón, 64 años después de Luis Suárez.

PUBLICIDAD

Aquella noche del 29 de octubre se acordó de cuatro futbolistas españoles que fueron campeones del mundo y que no fueron reconocidos con el Balón de Oro: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets e Iker Casillas.

Y a esos cuatro nombres buscará emular este 19 de julio en el Metlife de Nueva Jersey. Sobre todo, al segundo, a Casillas, quien ha acompañado a la selección española durante varios partidos de este Mundial y hará lo propio en una final en la que Rodri podría ser, de nuevo, el segundo capitán de España que alza al cielo una Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Y lo haría, en caso de que España supere en la final a Inglaterra o Argentina, quien gane su semifinal, tras un torneo que le ha servido para volver a su mejor nivel. Como ya predijo Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City hasta esta temporada.

“Recuperará su máximo nivel en el Mundial con España", auguró el técnico en octubre de 2025. Y, ahora, nueve meses después, esta afirmación está cobrando valor.

Lo hace porque Rodri cumplió con sus palabras. Palabra de capitán.

“Estoy perfecto. En un buen momento, con buenas sensaciones los 90 minutos. Los partidos importantes vienen ahora, donde hay que sacar la mejor versión. Puedo mejorar, me encuentro muy bien”, dijo en zona mixta en la víspera del partido de octavos de final ante Portugal.

PUBLICIDAD

Un partido entre dos de las candidatas al título en el que Mikel Merino fue el protagonista con su gol en el minuto 91, el 0-1 definitivo, pero en el que Rodri fue elegido ‘MVP’.

Un nivel del que no se ha bajado contra Bélgica ni contra Francia.

El centrocampista vuelve a disfrutar, a liderar desde el centro del campo, algo que no parecía hacer durante la fase de grupos del Mundial ni con continuidad tras la lesión en el Manchester City.

Pero llegaron los grandes partidos y Rodri dio un paso adelante. Dejó atrás las críticas de un plumazo y su presencia está siendo determinante sobre el césped para entender el control que tiene España en su juego y a la hora de dominar a los rivales.

PUBLICIDAD

Los números ante Francia reflejan su peso en el partido. Rodri fue el futbolista que más duelos disputó, con 16, y también el que más ganó: 11. Se impuso en sus cuatro duelos aéreos y venció en siete de los doce que libró con el balón sobre el césped, otro registro que nadie superó.

Además, recibió tres faltas, igualando a Olise en esta estadística. Dos perfiles muy diferentes. De un Olise encarador a un Rodri que guardó la pelota ante la presión de Francia, que acabó por desesperar a los galos. “Nos han superado táctica y técnicamente” reconocieron tras el encuentro.

PUBLICIDAD

Una superioridad que encarna Rodri con el balón. En él encontraron sus compañeros el punto de referencia, el pase de seguridad para seguir construyendo y derribar la presión francesa.

Rodri intervino en 82 ocasiones y completó 67 pases con un 87% de acierto. El centrocampista marcó el ritmo, dio continuidad a las posesiones y reforzó el dominio de España en un partido ante Francia que quedará para siempre en la retina de la afición española.

PUBLICIDAD

Lo avisó Rodri a principios de julio. Llegaban los momentos importantes. Y cumplió subiendo el nivel. Ahora, solo le queda un paso más, el 19 de julio en busca de la segunda estrella de campeona del mundo para España.

Óscar Maya Belchí