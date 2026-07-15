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Los Mossos investigan un intento de robo en casa de Lamine Yamal en Esplugues (Barcelona)

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La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra investiga este miércoles un intento de robo con fuerza en el domicilio del jugador catalán Lamine Yamal, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', el personal de seguridad privada del jugador interceptó el intento de robo la madrugada de este miércoles, después de que un vigilante detectara en las cámaras de seguridad a dos individuos en uno de los muros que rodea el domicilio.

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Las mismas fuentes han añadido que durante la madrugada también se produjo un intento de robo con fuerza en otro domicilio de la zona y la investigación está abierta para tratar de localizar a los presuntos autores.

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