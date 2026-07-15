Kyndryl ve en la soberanía del dato, la IA y la ciberseguridad los grandes motores de crecimiento de su negocio

Kyndryl ha reorganizado su estructura en Europa con la creación de la unidad European Principal Markets, que agrupa bajo un mismo liderazgo sus cinco principales mercados del continente -España, Portugal, Francia, Alemania e Italia- con el objetivo de generar sinergias, ofrecer un mejor servicio a los grandes clientes internacionales y posicionarse ante el creciente peso de la soberanía digital, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, cuya regulación supone para la compañía "una oportunidad de negocio" más que un problema.

Así lo ha planteado en un encuentro con los medios especializados David Soto, que es quien lidera esta nueva división de la compañía. Esta nueva estructura, que responde a "la importancia estratégica" que ha adquirido Europa para Kyndryl, permitirá coordinar mejor las capacidades de los distintos países, especialmente en proyectos paneuropeos para grandes compañías, evitando duplicidades y acelerando el desarrollo de soluciones compartidas.

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Como consecuencia de este movimiento, Enrique Cortés asume la presidencia de Kyndryl España y Portugal tras haber liderado la transformación del negocio de consultoría en el mercado ibérico. El directivo destaca que la evolución de la compañía desde su escisión de IBM ha permitido crear una división de consultoría que ya representa más del 25% de la facturación en España y supera los 1.000 profesionales, convirtiéndose en uno de los pilares del crecimiento de la empresa.

LA SOBERANÍA DEL DATO NO PREOCUPA SOLO A EUROPA

Uno de los principales ejes estratégicos para la compañía es la soberanía del dato. Según David, se trata de una tendencia que trasciende el ámbito europeo y que ya preocupa a organizaciones de mercados como Canadá, Brasil o India. Aunque la regulación todavía continúa evolucionando, considera que las futuras exigencias sobre localización y gestión de los datos impulsarán una importante demanda de transformación tecnológica.

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En este contexto, Kyndryl considera que las arquitecturas híbridas jugarán un papel fundamental. La empresa sostiene que no todas las organizaciones optarán por repatriar sus cargas de trabajo, sino que combinarán infraestructuras públicas, privadas y locales en función de criterios regulatorios, económicos y de seguridad. Su papel consistirá en ayudar a los clientes a evitar el denominado 'lock-in' tecnológico y diseñar plataformas flexibles capaces de adaptarse a futuros cambios normativos.

La inteligencia artificial constituye otro de los grandes impulsores del negocio. Tanto David Soto como Enrique Cortés coinciden en que la IA, junto con la ciberseguridad, actúa como un auténtico "viento de cola" para la compañía. Su aplicación va más allá del desarrollo de nuevos asistentes inteligentes, ya que permite mejorar la operación de infraestructuras críticas, anticipar incidencias mediante sistemas de observabilidad avanzada y acelerar la modernización de plataformas tecnológicas.

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No obstante, ambos directivos advierten de que la rápida implantación de agentes de inteligencia artificial también plantea nuevos desafíos. Muchos clientes ya cuentan con cientos de agentes desplegados sin un modelo claro de gobierno, lo que dificulta su reutilización, incrementa los riesgos de seguridad y complica la obtención de un retorno de la inversión. Por ello, Kyndryl está desarrollando marcos de gobernanza que permitan operar estas plataformas con el mismo nivel de control que cualquier otra infraestructura crítica.

LA CIBERSEGURIDAD EXIGE UNA "SUPERVISIÓN PERMANENTE"

La ciberseguridad constituye otro de los ámbitos donde la empresa detecta una creciente demanda. La compañía señala que numerosas organizaciones todavía presentan importantes carencias en la gestión de la obsolescencia tecnológica, el parcheo continuo y la respuesta frente a incidentes como los ataques de 'ransomware'. A ello se suma el aumento de nuevas vulnerabilidades derivadas del uso de la inteligencia artificial, lo que incrementa "la necesidad de contar con arquitecturas resilientes y una supervisión permanente".

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Kyndryl también está aplicando internamente esta transformación. La empresa actúa como su propio "cliente cero", utilizando inteligencia artificial para automatizar procesos operativos. Gracias a esta estrategia ha pasado de gestionar alrededor de un millón de automatizaciones mensuales a más de doce millones en España, al tiempo que impulsa programas continuos de recualificación profesional para formar ingenieros especializados en IA y plataformas de datos.

Este crecimiento también se refleja en el empleo. Según los directivos, la compañía prevé incorporar alrededor de 1.000 nuevos profesionales en España durante este año, manteniendo una baja tasa de rotación, pese a los recortes de plantilla anunciados a nivel global. "El objetivo es disponer del talento necesario para responder a la creciente demanda de proyectos relacionados con la modernización de infraestructuras, la inteligencia artificial, la consultoría tecnológica y la ciberseguridad", defienden.

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