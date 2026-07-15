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El dueño de Cartier o Montblanc factura un 17% más en el segundo trimestre

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El grupo suizo de artículos de lujo Richemont, propietario de marcas como Cartier o Montblanc, ha registrado un crecimiento del 17% de sus ventas durante el segundo trimestre de 2026, hasta 6.329 millones de euros, según ha informado la empresa.

Los ingresos de Richemont en Europa sumaron 1.429 millones, un 10% más; un 19% en Asia Pacífico; un 25% en América, con 1.670 millones; un 20% en Japón, hasta 632 millones; y un 1% en Oriente Próximo y África, con 530 millones.

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Entre abril y junio, la facturación de la multinacional en tiendas minoristas alcanzó los 4.504 millones de euros, un 21% más que un año antes; mientras que las ventas minoristas online aumentaron un 15%, hasta 373 millones. De su lado, el negocio mayorista avanzó un 7%, hasta 1.452 millones.

Las acciones de Richemont se anotaban una subida del 5,70% en la Bolsa de Zúrich.

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