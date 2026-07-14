La china Midea acelera el envío de aires acondicionados a Europa ante la ola de calor

Shanghái (China), 14 jul (EFE).- El gigante chino de los electrodomésticos Midea reveló hoy que está acelerando el envío de unos 200.000 aparatos de aire acondicionado a Europa ante la ola de calor que asola varios países del Viejo Continente, entre ellos Francia, desde donde recibió un pedido urgente por 30.000 máquinas.

En un artículo publicado en su cuenta oficial de la red social WeChat -similar a WhatsApp, censurada en China-, la compañía indica que ya ha remitido 20.000 de esos aparatos a Francia y que el proceso, desde la confirmación del pedido hasta el primer envío, llevó únicamente siete días.

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Para ello, la planta de Midea en Wuhu (este) reorientó líneas de producción para duplicar la capacidad de fabricación de estos aparatos de 3.000 a 6.000 diarios, logrando terminar 20.000 en tres días y medio.

"Es la respuesta más rápida y el pedido más urgente que he vivido", indicó un trabajador de Midea, citado por la propia empresa, antes de añadir que las noticias sobre la ola de calor en Europa les "conmovieron profundamente" al ver "cuánta gente no podía comprar aires acondicionados e incluso había casos de golpes de calor".

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La tecnológica agrega que, si bien generalmente envía estos aparatos a Europa por vía marítima -el tiempo de llegada a Francia es de unos dos meses-, en esta ocasión se planteó otras opciones como trenes o aviones ante la urgencia del pedido, decidiéndose finalmente por una conexión transfronteriza por carretera a través de Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia o Alemania, llegando al país galo en unos 15 días.

Asimismo, el mayor fabricante mundial de electrodomésticos apuntó que ha recibido más de 160.000 pedidos de aires acondicionados 'split' portátiles desde junio, y los está enviando por vía ferroviaria a varios países europeos, entre ellos España.

Según datos aduaneros citados por la prensa local, las exportaciones chinas de aires acondicionados han marcado cifras récord recientemente, con alzas de hasta el 186 % interanual en el caso de Francia y también a dos y hasta tres dígitos para otras naciones europeas como Alemania o Países Bajos.

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Las temperaturas extremas en diversos países del Viejo Continente han provocado un exceso de mortalidad cifrado en miles de personas y prolongadas alertas oficiales, reabriendo asimismo el debate sobre el uso del aire acondicionado, especialmente en países poco habituados a un calor como el que soportan estas semanas.

Y es que, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), tan solo un 23 % de los hogares europeos estaban equipados con estos aparatos en 2025, tasa muy por debajo de las de Japón (93 %), Estados Unidos (90 %) o la propia China, donde se encuentran en un 79 % de las viviendas. EFE

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