Israel demostrará en Roma su "buena voluntad" de fortalecer el acuerdo de paz con Líbano

Jerusalén, 14 jul (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que Israel demostrará su "buena voluntad" en las reuniones previstas entre hoy y el miércoles en Roma con representantes del Líbano y Estados Unidos, de cara a "fortalecer" el acuerdo marco alcanzado el 26 de junio en Washington para poner fin a la guerra entre Israel y el grupo chií Hizbulá.

Saar dijo en una rueda de prensa en Tel Aviv que Israel está "listo para avanzar" en la implementación de las dos "zonas piloto" establecidas en el acuerdo, de las que deberían retirarse las tropas israelíes, que ocupan una franja en el sur del país vecino.

PUBLICIDAD

"Espero y creo que esta ronda de conversaciones en Roma lo impulsará. Tenemos la plena voluntad de fortalecer lo establecido en Washington el 26 de junio", añadió.

Saar calificó el acuerdo como "histórico" y como "el único camino a seguir": "Demostraremos nuestra buena voluntad en Roma", concluyó.

Delegaciones del Líbano e Israel han mantenido varias rondas de reuniones en Washington mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada el 2 de marzo, pero las autoridades estadounidenses explicaron que estos contactos se han trasladado a Roma por motivos logísticos.

PUBLICIDAD

Este martes y miércoles, delegaciones de los tres países se reúnen en la capital italiana para avanzar en el acuerdo, aunque Hizbulá ha reiterado su rechazo a estas conversaciones directas y asegurado que "nada ocurrirá en el Líbano sin que se llegue a un entendimiento" con ellos.

El pasado día 9, el Gobierno de EE.UU. declaró que la retirada gradual de las tropas israelíes en las llamadas "zonas piloto" del Líbano comenzaría en los próximos días, algo que aún no ha ocurrido.

El acuerdo marco contempla que las fuerzas israelíes se retiren de dichas zonas y cedan el control al Ejército libanés, excluyendo al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán y enfrentado a Israel. EFE