Gobierno peruano transfiere 2,4 millones de dólares a municipios ante desastres naturales

Lima, 14 jul (EFE).- El Gobierno del presidente interino de Perú, José María Balcázar, transfirió 8,3 millones de soles (2,4 millones de dólares) a 83 municipios para financiar las intervenciones necesarias ante probables desastres naturales, como pueden ser los efectos del fenómeno El Niño, que se anticipa severo para los próximos meses, según informó este martes la Presidencia de la República.

La transferencia de partidas se realiza con cargo a los recursos del presupuesto del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), de acuerdo con el decreto supremo publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

En ese sentido, los gobiernos locales desarrollarán acciones priorizadas en el acta n° 55 de la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes).

Las autoridades de Perú elevaron el pasado 16 de junio de moderado a fuerte su pronóstico sobre la intensidad que tendrá en los próximos meses el fenómeno de El Niño Costero, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

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En ese sentido, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que el actual episodio de El Niño Costero "se prolongaría hasta el próximo verano de 2027, con una mayor probabilidad de presentar una magnitud fuerte entre junio y septiembre".

Precisamente, la ciudad de Piura, en el norte de Perú y cercana a la frontera con Ecuador, registró durante los dos últimos días temperaturas, que llegaron a 34,2 grados centígrados, un récord en más de 50 años.

Al respecto, el jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Piura, Jorge Carranza, señaló que la temperatura en Piura alcanzó un máximo de 34,2 grados el último domingo, con una mínima de 24 grados este lunes, a pesar de que Perú se encuentra en plena temporada invernal.

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El especialista remarcó que ambos valores representan récords históricos dentro de una serie de registros meteorológicos de más de 50 años.

Estas condiciones fueron atribuidas por el Senamhi al "persistente calentamiento del mar" frente al litoral de Piura y Tumbes, las dos regiones costeras del extremo norte del país que, por lo general, son las más afectadas por el fenómeno de El Niño.

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Aunque los efectos del fenómeno climático de El Niño en Perú se suelen asociar a la costa, donde inundaciones y precipitaciones ocasionan graves daños, una investigación presentada este lunes advirtió que la Amazonía también enfrenta un riesgo distinto, menos visible y "potencialmente devastador".

"Si vuelven a coincidir las condiciones climáticas que desencadenaron la histórica temporada de incendios de 2024, el país podría enfrentar nuevamente un escenario de incendios forestales de gran magnitud", indica el estudio 'El Niño y los incendios forestales en la Amazonía peruana: ¿Qué podemos esperar para la temporada 2026-2027?'.

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El documento explica que El Niño por sí solo no determina la ocurrencia de temporadas extremas de incendios en la Amazonía, sino que además tienen que coincidir con temperaturas excepcionalmente altas en el Atlántico Tropical Norte, condiciones severas de sequía y presiones humanas como la expansión agrícola, la deforestación y el uso del fuego para habilitar nuevas áreas de cultivo.EFE