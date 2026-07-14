Etiopía empieza mañana un diálogo nacional que impulsa el Gobierno y critica la oposición

Nairobi, 14 jul (EFE).- Etiopía empieza este miércoles el diálogo nacional convocado por el primer ministro, Abiy Ahmed, que apeló este martes al compromiso con la paz, la estabilidad y la prosperidad, mientras el conflicto sigue en varias regiones y la oposición critica que el proceso no es inclusivo ni independiente.

"A través del debate civilizado, el diálogo pacífico y el consenso nacional, superaremos todos los retos que se nos presentan y, juntos, avanzaremos hacia la prosperidad", señaló Abiy en la red social X en la víspera de la apertura del diálogo nacional en el Centro Internacional de Convenciones de Adís Abeba, la capital.

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Según las autoridades, se espera la participación de alrededor de 4.000 delegados provenientes de diferentes partes del país y de la diáspora en unas conversaciones que durarán entre tres y cuatro semanas.

"A todos aquellos que estáis comprometidos con garantizar la paz duradera, la estabilidad y la prosperidad general de nuestro país y que os importa profundamente la grandeza de Etiopía: la oportunidad está aquí y el momento es ahora", añadió.

El primer ministro destacó que ahora Etiopía "no busca a quienes empuñan rifles", sino a "defensores de la paz y personas dotadas de madurez intelectual, verdad, conocimiento y una determinación inquebrantable".

El proceso de diálogo nacional se estableció a finales de 2021, si bien el mandato de la Comisión de Diálogo Nacional de Etiopía se ha extendido en dos ocasiones desde entonces.

El pasado junio y tras un largo proceso de consultas en todo el territorio etíope, la Comisión anunció la lista de temas elegidos para ser abordados en las conversaciones, como la corrupción y buena gobernanza, estructura y sistema de gobierno, construcción de la nación, paz y resolución de conflictos, derechos humanos o asuntos religiosos.

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Sin embargo, sectores críticos de la oposición y la sociedad civil han lamentado la falta de resultados tangibles, de legitimidad, de transparencia y de independencia del proceso.

Así, éste no ha incluido a importantes actores armados de los conflictos que sacuden el país, como el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), el Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés) o la milicia Fano, de la región de Amhara, ya que, o bien no han sido invitados o bien han rechazado participar.

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Además, los once miembros de la citada Comisión fueron nombrados por el Parlamento, donde tiene una inmensa mayoría el gobernante Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy, lo que ha despertado las críticas y desconfianza de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil.

En este contexto, expertos y críticos se muestran escépticos con la posibilidad de que el diálogo nacional resuelva los conflictos y agravios étnicos que han marcado la historia de Etiopía y que todavía causan violencia en regiones como Tigré, Amhara (norte) y Oromía (centro, sur y oeste). EFE

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