España y Arabia Saudí colaborarán en formación contra el terrorismo y gestión de fronteras

Madrid, 14 jul (EFE).- El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo saudí, Abdulaziz Bin Saud Bin Naif Bin Abdulaziz, firmaron este martes un acuerdo para desarrollar programas conjuntos de capacitación e intercambios formativos en el ámbito de la seguridad.

El acuerdo contempla la formación en lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, en gestión de fronteras, seguridad penitenciaria y en la aplicación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías al ámbito de la seguridad, informó el Ministerio español de Interior.

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El plan suscrito este martes "nos va a permitir ser más fuertes, más eficaces y estar mejor preparados para proteger a nuestros ciudadanos, y dar así la mejor respuesta a lo que demandan nuestras sociedades", según Grande-Marlaska.

El ministro destacó las "excelentes relaciones" entre España y Arabia Saudí y se comprometió a seguir estrechándolas y a trabajar en "los desafíos comunes", como la lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia, el tráfico de drogas, las redes de trata e inmigración irregular o las amenazas híbridas.

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Durante el encuentro, Grande-Marlaska elogió la posición "prudente y responsable" del Gobierno saudí en el actual contexto político en Oriente Próximo, derivado de los ataques "injustificados e indiscriminados" hacia los países que forman el Consejo de Cooperación del Golfo. EFE