El BOE publica la orden que modifica la inclusión, alteración y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la Orden SND/715/2026, de 8 de julio, por la que se modifica el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección.

En concreto, y para lograr este objetivo, esta norma supone la modificación de la Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, que a su vez modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el procedimiento para su actualización.

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Esta orden, que entrará en vigor este miércoles, 15 de julio, pretende hacer efectivas las propuestas acordadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), aprobadas por la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación previo informe del Comité asesor para la prestación ortoprotésica. Estas son relativas a la modificación de la Orden SCB/45/2019, correspondiente a contemplar el identificador del producto (UDI, por sus siglas en inglés) de los productos, regulado por el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017.

Además, estas medidas se relacionan con la referencia en el caso de los componentes, accesorios y recambios no considerados productos sanitarios, como sistema adicional en la de identificación de los productos financiados, la renovación de la oferta de los productos ortoprotésicos y la puesta en marcha de la oferta por apartados.

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MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Así, entre los diferentes cambios que esta orden incorpora se halla la citada modificación del sistema de identificación de los productos, ya se se introduce la identificación de los productos ortoprotésicos de la prestación ortoprotésica suplementaria financiados por el SNS mediante la implementación del UDI, junto con el identificador de la producción (UDI-PI, por sus siglas en inglés).

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Esta identificación conlleva, con carácter general, la sustitución del precinto identificativo de los productos ofertados y de la etiqueta autoadhesiva de los productos comunicados, ambos previstos como parte de la identificación de los productos en la oferta según se establece en el artículo 11 de la Orden SCB/45/2019.

Por otra parte, y con el fin de garantizar que la información de los productos incluidos en el nomenclátor se mantiene actualizada, las empresas deben renovar la oferta de sus productos de manera periódica. Sin embargo, la modificación practicada en este apartado se traduce en que el plazo para ello pasa de tres a cinco años, considerando la estabilidad del mercado y los recursos disponibles para la gestión de este procedimiento.

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Con todo, el objetivo es ampliar y mejorar la cartera común de servicios sanitarios, en la cual se incluye la prestación ortoprotésica. Asimismo, se contempla el desarrollo y modernización de la prestación ortoprotésica en el SNS, con las que esta orden está en absoluta consonancia, contribuyendo a ello gracias a la digitalización de la gestión de esta prestación.