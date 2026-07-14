De la Espriella asegura que su investidura será en un batallón pese a oposición de Petro

Bogotá, 13 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este lunes que el próximo 7 de agosto asumirá el cargo en una guarnición militar del sur del país, pese a que el mandatario saliente, Gustavo Petro, dijo que no autoriza que la investidura se haga en un batallón.

"Los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa. Me voy a posesionar en el sur del país en una guarnición militar para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad, la institucionalidad", dijo esta noche De la Espriella en un mensaje al país por sus redes sociales.

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El presidente electo, que durante la campaña electoral mostró su cercanía al estamento militar, incluso con el saludo castrense y el lema "¡Firmes por la patria!", quiere dejar claro desde un comienzo el peso que las Fuerzas Militares tendrán en su Gobierno y por eso su insistencia en que la investidura se haga en una unidad militar.

Sin embargo, Petro dijo anoche en su cuenta de X que él es el "comandante supremo de las fuerzas militares" hasta el 7 de agosto y como tal ordenó "que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia".

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Ante lo que parece ser un callejón sin salida, De la Espriella hizo hoy un "llamado directo y patriótico al nuevo Congreso de la República", que será instalado el próximo 20 de julio, y en el cual no tiene mayoría, para que tome "la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo" y permitir su posesión en una guarnición militar.

"Tienen, congresistas, la oportunidad de demostrarle al país que están dispuestos a trabajar en armonía, siempre de cara a la gente, con cartas abiertas, sin negociaciones bajo la mesa e interpretando fielmente a quienes votaron por una 'patria milagro', construida entre todos, pero sin politiquería ni corrupción", manifestó.

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La Constitución colombiana establece que la posesión presidencial debe hacerse ante el Congreso y tradicionalmente se ha hecho en el Salón Elíptico del Capitolio, aunque las últimas investiduras han tenido lugar en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y no hay antecedentes de un recinto diferente, como el que quiere De la Espriella.

Ante las críticas de quienes consideran que trasladar la investidura presidencial a una guarnición militar del sur supone un enorme desafío logístico y de seguridad por la presencia de jefes de Estado o de Gobierno y representantes de organismos internacionales entre los invitados, De la Espriella dijo que uno de los símbolos de su gobierno será la austeridad.

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"Yo quiero una posesión austera, sin derroche (...) Yo no voy a legalizar el despilfarro al que está acostumbrado la politiquería corrupta del Gobierno saliente. No voy a responder tampoco agravios, pero les aseguro que mi posesión será en el sur del país", sentenció el presidente electo. EFE

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