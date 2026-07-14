De la Espriella anuncia creación de banco de talentos para trabajar en Gobierno colombiano

Bogotá, 13 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes la creación de un 'banco nacional de talentos' para elegir, entre los candidatos que envíen su currículum, a funcionarios para el próximo Gobierno, que comienza el 7 de agosto.

"Cambiamos la política para siempre con esta iniciativa. Por primera vez en la historia de Colombia un presidente electo pone en marcha durante la transición y antes de tomar posesión una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito", explicó De la Espriella en un mensaje al país por medio de sus redes sociales.

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Este banco creará el registro de hojas de vida "más grande e importante del país" con ayuda de la inteligencia artificial que sistematizará los perfiles de forma ágil y segura para unir las capacidades de los postulantes con las necesidades del Estado.

"Ya no más puertas cerradas. Ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la 'patria milagro'", afirmó el mandatario electo.

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Asimismo, De la Espriella apuntó que la plataforma se mantendrá activa durante los cuatro años de su futuro Gobierno.

"La plataforma servirá para identificar el mejor talento para los puestos y cargos en los ministerios, entidades y proyectos estratégicos de mi Gobierno", enfatizó.

Este sistema tiene el objetivo de garantizar el acceso a las entidades públicas, por lo que De la Espriella hizo un llamado a quienes estén interesados en participar del proceso.

"Esta es su oportunidad. Si tienen capacidad, experiencia y vocación de servir, este Gobierno los quiere. Postúlense. También se pueden inscribir los compatriotas que están en el exterior y que quieren ayudar a construir la 'patria milagro'", detalló. EFE

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