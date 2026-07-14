De la Espriella reafirma su intención de tomar posesión en una guarnición militar del sur de Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha aseverado este lunes que tomará posesión de su cargo en una guarnición militar ubicada en el sur del país, en aras de, ha sostenido, rendir homenaje a "los héroes de la patria" y uniformados que "protegen la democracia, libertad e institucionalidad".

"Les aseguro que mi (toma de) posesión será en el sur del país, cumplirá con la Constitución y la ley, y rendirá homenaje, como prometí, a los héroes de nuestra patria" ha insistido De la Espriella en un discurso retransmitido en directo a través de sus redes sociales.

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Lo hará "pese a la oposición del nefasto y delirante Gobierno saliente", ha espetado en una clara alusión al reciente anuncio del jefe del Ejecutivo colombiano saliente, Gustavo Petro, quien ordenó el pasado domingo que "ningún" establecimiento militar sea utilizado para la toma de posesión del recientemente electo como nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

"Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares", manifestó Petro en un mensaje en redes en el cual volvió a insistir en su discurso de que el nuevo Gobierno "no (ha sido) votado por la mayoría del pueblo" y donde apuntó que es en una sesión del Congreso donde el próximo líder del país deberá tomar posesión de su cargo.

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En respuesta a ello, el ultraderechista ha recalcado que "los colombianos pueden estar seguros" de que cumplirá con su "promesa" de tomar posesión "en el sur del país, en una guarnición militar para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad, la institucionalidad".

A renglón seguido, el nuevo mandatario colombiano ha hecho un llamamiento "directo y patriótico" al nuevo Congreso de la República para que el 20 de julio "tomen la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo".

Defendiendo así que su Administración será la de "dos bandos", el que está del lado del pueblo, de la democracia y del nuevo orden, y el que "se queda en el pasado oponiéndose a la nueva realidad y al nuevo futuro de una patria que se cansó de más de lo mismo", De la Espriella ha avanzado que abogará por trabajar de la mano del nuevo Congreso, después de tener una toma de posesión que, ha insistido, desea que sea "austera".

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