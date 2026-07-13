Samsung Health advierte que eliminará los datos de los usuarios si no consienten su uso para entrenar IA

La aplicación Samsung Health ha comenzado ha solicitar un permiso de consentimiento a los usuarios para poder utilizar sus datos para entrenar inteligencia artificial (IA) y, en caso de no aceptarlo, no permitirá sincronizar los datos de salud con la cuenta de Samsung y los eliminará.

Samsung Health fue actualizada el pasado mes de junio con nuevas funciones de IA pensadas para convertir los relojes Galaxy Watch en un compañero de salud proactivo, gracias a nuevas herramientas como 'Vitals', que garantiza una mejor comprensión de las señales del cuerpo analizando cinco bioseñales clave registradas durante la noche.

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Tras esta actualización, Samsung ha comenzado ahora a mostrar un nuevo aviso en la aplicación, con el que solicita "consentimiento para el uso de datos de salud para entrenamiento y modelado de IA", como han compartido algunos usuarios y ha recogido el medio How to Geek.

Según ha aclarado la tecnológica en un comunicado en su web, este consentimiento le permite recopilar y procesar los datos de salud de los usuarios en la 'app', de cara a mejorar Samsung Health y sus algoritmos para analizar condiciones de salud, así como sus funciones de IA.

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Esto incluye, datos relacionados con medidas corporales, nutrición, recuento de pasos, actividad y sueño. Así como medicamentos y datos médicos, incluidas recetas y dósis, diagnósticos, pronósticos, resultados de pruebas y tratamientos. También recopilará datos relacionados con ciclos menstruales, condiciones físicas e indicadores fisiológicos.

SI NO SE PERMITE ENTRENAR IA, SAMSUNG ELIMINA LOS DATOS

Más allá de querer utilizar datos de salud para entrenar IA, Samsung también está presionando a los usuarios para que acepten esta condición, dado que, en caso de no dar su consentimiento, no permitirá la sincronización y eliminará sus datos.

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Concretamente, Samsung indica que los usuarios pueden retirar su consentimiento al uso de sus datos para entrenar IA "en cualquier momento", dentro de la configuración de 'Privacidad' en Samsung Health.

Sin embargo, cuando los usuarios intentan desactivar el consentimiento para que deje de recopilar los datos, la aplicación muestra otra notificación de alerta en la que explica que, en este caso, "no se podrán sincronizar los datos de salud" con la cuenta de Samsung del usuario y que, además, estos datos se eliminarán "salvo que deban conservarse de conformidad con la legislación aplicable".

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"Si se exige su conservación, los borraremos tan pronto como finalice el periodo de conservación obligatorio", concluye la notificación, a la que ha podido tener acceso el medio citado.

Aunque Samsung no ha detallado más información al respecto, se ha de tener en cuenta que se trata de un consentimiento que autoriza al uso de datos sensibles y personales de los usuarios para el entrenamiento de IA, lo que puede ocasionar en problemas de privacidad.

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