Agencias

Macron: Europa defenderá libertad y derecho "al precio de la sangre si fuese necesario"

Guardar
Google icon

París, 13 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que "Europa se está convirtiendo en una potencia" y aseguró que Francia y los europeos están dispuestos a defender "la libertad y el derecho", "al precio de la sangre si fuera necesario".

"Sí, la paz es nuestro objetivo; sí, apreciamos la libertad y el derecho. Y sí, estamos dispuestos a combatir para defenderlos siempre y al precio de la sangre si fuera necesario", afirmó Macron en su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas, en la víspera de la Fiesta Nacional del 14 de Julio, que es el último que pronunciará ya que se encuentra en la recta final de sus dos mandatos. EFE

PUBLICIDAD

(foto)

Últimas Noticias

La UE espera aprobar el 21 paquete de sanciones a Rusia antes del miércoles

Infobae

Rusia denuncia intentos de Ucrania de bloquear la ciudad que acoge la central de Zaporiyia

Infobae

La Policía rusa detiene a Borís Nadezhdin, opositor y aspirante presidencial

Infobae

El Barça ficha al base estadounidense Justin Robinson hasta 2028

El Barça ficha al base estadounidense Justin Robinson hasta 2028

Vingegaard, al ataque y a la defensa

Infobae