La jequesa Moza de Qatar se despide devastada de su marido, Hamad bin Khalifa Al Thani: "El corazón destrozado"

Qatar está de luto oficial tras el fallecimiento este domingo 12 de julio de Hamad bin Khalifa Al Thani, exjeque del Emirato Árabe y padre del actual Emir, a los 74 años. Una triste noticia que anunciaba el órgano soberano del país, el Amiri Diwan, a través de un comunicado: "Lamentamos el fallecimiento del gran líder de la nación, su alteza el padre emir jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, que Dios tenga misericordia de él, de la gran alma que ha partido en esta nación y le conceda el perdón (...) Que Dios lo recompense abundantemente por las grandes y perdurables obras que realizó por su nación y el mundo árabe e islámico, y que nos conceda a todos paciencia y consuelo".

Y ha sido este lunes cuando su mujer, la icónica jequesa Moza bint Nasser -considerada una de las mujeres más elegantes del mundo y un icono de estilo en las naciones árabes junto a Rania de Jordania- se ha despedido públicamente del que fue su marido durante casi 50 años con un desgarrador mensaje compartido en redes sociales junto a una imagen en blanco y negro de ambos de perfil.

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"En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. ¡Oh alma en paz! Rregresa a tu Señor, satisfecha y complaciente. Entra entre mis siervos y entra en Mi Paraíso!. Dios, el Altísimo, ha dicho la verdad. Me embarga la más profunda tristeza y el más intenso dolor por el fallecimiento del histórico líder de Catar, su alteza el emir padre, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani. Que Dios le tenga en su misericordia y le conceda la paz eterna. En un momento de humilde aceptación de la voluntad del Todopoderoso y de su designio sobre el destino de los hombres, el ilustre fallecido asciende a una posición eterna como el artífice del Catar moderno y el forjador de sus mayores logros. Con el corazón roto, ruego a Dios, glorificado y exaltado sea, que lo cubra con su infinita misericordia y le conceda un lugar en los más amplios jardines del Paraíso. Somos de Dios y a Él hemos de regresar", ha expresado completamente devastada, confesando que tiene "el corazón destrozado".

El jeque gobernó Qatar durante 18 años, es el padre del actual emir, el jeque Tamim, y su muerte ha impactado profundamente al Emirato, que se ha volcado en dar un último adios a Hamad bin Khalifa Al Thani, cuyos restos mortales se encuentran en la mezquita Ima Muhammad ibn Abda al-Wahhabab en Doha, donde se están celebrando las pompas fúnebres en su memoria.

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