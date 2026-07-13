Fútbol/Mundial. El 'grupo' supera a individualidades de 'La Roja' en notoriedad y reputación, según Personality Media

La selección española de fútbol como 'grupo' supera a individualidades como Lamine Yamal o Nico Williams que están disputando el Mundial de fútbol de 2026 en el mercado nacional al alcanzar un 89 por ciento de conocimiento total y una valoración general de 7,4 puntos, según un estudio de la consultora Personality Media.

La investigación de la multinacional española especializada en análisis y consultoría de imagen basada en mercados concluye que, a diferencia del histórico equipo que se proclamó campeón del Mundial de 2010 en Sudáfrica donde destacaban grandes estrellas individuales como Íker Casillas, Andrés Iniesta o Xavi Hernández, el bloque de 2026 ejerce como el verdadero motor de tracción comercial y reputacional de la marca.

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De este modo, la marca colectiva funciona como un paraguas protector que legitima y catapulta a los nuevos futbolistas de 'La Roja'. La empresa especializada en análisis de imagen ha desglosado el mapa de notoriedad de la plantilla, situando en la cúspide de la popularidad al delantero Lamine Yamal con un 88% de conocimiento.

Al extremo del FC Barcelona le siguen el internacional del Athletic Club Nico Williams, con un 75%, y el nuevo defensa del Real Madrid Marc Cucurella, con un 74%, quienes lideran la exposición mediática de un vestuario donde figuras consolidadas como los azulgrana Pedri (68 por ciento) y Gavi (58%) y el portero del Athletic Club Unai Simón (58%) superan el 50%.

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Por el contrario, el centrocampista del Arsenal Martín Zubimendi figura como el integrante del equipo de Luis de la Fuente con menor notoriedad, con 39 por ciento de conocimiento.

En el apartado de la percepción general de los españoles, el estudio de Personality Media destaca a Pedri como el futbolista mejor valorado de toda la plantilla, con 7,6 sobre 10, por delante de Mikel Merino, autor de los goles decisivos contra Portugal y Bélgica, con 7,3, y Mikel Oyarzabal, con 7,2.

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LA 'RECUPERACIÓN' DE LAMINE

El informe de la multinacional española ha prestado una atención particular a la evolución de Lamine Yamal, quien ha iniciado una sólida recuperación tras sufrir un severo desgaste reputacional que le ha llevado a su nota mínima de 4,8 puntos en octubre de 2025 debido a polémicas externas.

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Después de reconducir su perfil hacia una actitud mucho más humilde y profesional, el jugador ha ascendido hasta un 5,4 en noviembre del año pasado y se ha asentado con un 6,1 de valoración en mayo de 2026.

Fuera del terreno de juego, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha consolidado su reputación pública al registrar un 60% de conocimiento y una valoración general de 6,63 puntos. El estudio ha indicado que el técnico ha trazado un paralelismo directo con el liderazgo dialogante que en su día representó Vicente del Bosque, logrando ganarse el respeto de los aficionados desde su llegada como un perfil prácticamente desconocido para la opinión pública.

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