FundéuRAE: “de última hora”, no “last minute”

Madrid, 13 jul (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la expresión “last minute” es un anglicismo innecesario que se puede sustituir por “de última hora” o “la última hora”, entre otras, según el contexto.

En los medios, y en especial en las informaciones relacionadas con viajes y ocio, se encuentran frases como las siguientes: “Cada vez son más las personas que se apuntan a la tendencia del last minute”, “La búsqueda de ofertas last minute está impulsando a los viajeros a esperar hasta el último momento para confirmar su estancia” o “Los pros y contras de los viajes ‘last minute’”.

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Para expresar la idea de un ‘tiempo oportuno y determinado para algo’, y tal como recoge el diccionario académico, ha sido usual recurrir al sustantivo “hora”. A partir de este sentido, se emplea con frecuencia el giro “de última hora” en referencia a alguna gestión, actividad... que se acerca a su momento definitivo o final.

Menos frecuentes son las variantes “de último momento” o, más cercana al inglés, “de último minuto”, que también resultan válidas. Las tres opciones pueden aplicarse, sin la preposición, a ese tiempo (“la última hora”, “el último momento”, “el último minuto”), a las que se puede añadir “la última oportunidad”. La existencia de estas alternativas hace innecesario utilizar el extranjerismo crudo “last minute”.

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Por ello, en los ejemplos anteriores habría sido mejor escribir “Cada vez son más las personas que se apuntan a la tendencia del último momento”, “La búsqueda de ofertas de última hora está impulsando a los viajeros a esperar hasta el último momento para confirmar su estancia” y “Los pros y contras de los viajes de último minuto”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE