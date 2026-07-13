EEUU lanza una cruzada contra el TPI y amenaza con imponer nuevas sanciones contra sus miembros

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado este lunes una cruzada contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, al que ha acusado de "amenazar" la soberanía estadounidense y ha anunciado que baraja una amplia gama de acciones en contra de sus miembros, incluyendo sanciones.

"El TPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense, pues se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos", ha señalado el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, en un comunicado.

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La campaña tiene como objetivo desbaratar la capacidad del TPI para "operar, perseguir a militares o funcionarios estadounidenses" e incluye una amplia gama de acciones destinadas a evitar que el tribunal de la Haya "sea incapaz de amenazar la soberanía de Estados Unidos o de atacar a ciudadanos estadounidenses".

Entre las medidas que baraja la Administración Trump se encuentran las llamadas diplomáticas por parte del secretario de Estado y otros altos cargos para advertir a las naciones extranjeras de los "abusos" cometidos por el TPI y los "riesgos que representa para los estadounidenses y otros países".

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Asimismo, ha planteado un "mayor escrutinio" en contra de países que se "nieguen a rechazar la falsa autoridad del TPI" si "dependen de asistencia estadounidense", a la par que hacer llamamientos diplomáticos para que otros Estados que no formen parte del Estatuto de Roma "aprovechen sus redes para tomar medidas similares".

"El TPI busca convertirse en un árbitro global sin rendición de cuentas, posicionándose por encima del Estado-nación como un brazo ejecutor supranacional de una burocracia globalista con poder para perseguir a militares y funcionarios estadounidenses a su antojo", ha denunciado.

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UNA GUERRA CON ESTATUTOS Y TRATADOS

Rubio ha afirmado en un mensaje en vídeo en redes sociales que el TPI y sus aliados "están librando una guerra" contra Estados Unidos, "no con balas ni misiles, sino con estatutos, tratados y la fuerza de lo que se denomina 'Derecho Internacional'".

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"Cuando se creó el TPI hace 24 años, nos dijeron que sería simplemente un mecanismo de último recurso, un tribunal mundial que intervendría únicamente para enjuiciar los delitos más graves, como el genocidio y los crímenes de guerra, y solo cuando los tribunales nacionales no pudieran hacerlo por sí mismos, pero la verdad es que fue algo mucho más radical y extremo", ha argüido.

Rubio ha argumentado así que el tribunal de justicia está integrado por "burócratas globalistas no electos que se atribuyen un poder casi ilimitado". "El peligro de este tribunal global no ha dejado de crecer. Hoy amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y legal", ha sentenciado.

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El anuncio de esta campaña se produce después de que tres magistradas del TPI presentaran el pasado mes de junio una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por la imposición de sanciones en su contra.

El tribunal de La Haya emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

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En respuesta, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del TPI, lo que incluye el bloqueo de bienes y activos, así como la suspensión de entrada a Estados Unidos, incluyendo también a sus familiares inmediatos.