China prepara el cohete de la misión Chang'e-7, que explorará el polo sur de la Luna

Pekín, 13 jul (EFE).- China avanzó este lunes en los preparativos de la misión Chang’e-7, clave para explorar el polo sur de la Luna y buscar posibles recursos como hielo de agua, con la llegada al centro de lanzamientos de Wenchang (sur) del cohete Larga Marcha-5 Y14, encargado de lanzar la sonda en la segunda mitad de este año.

El lanzador fue trasladado al complejo, donde se someterá a trabajos de ensamblaje final y pruebas junto con la sonda Chang’e-7, que había llegado previamente a la base de lanzamiento.

Según el organismo, los distintos sistemas que participarán en la misión avanzan actualmente "según lo previsto" en los preparativos desde el área de lanzamiento.

La Chang’e-7, cuyo despegue está previsto para la segunda mitad de este año, sin una fecha específica, es una de las misiones centrales del programa chino de exploración lunar no tripulada y tendrá como destino el polo sur de la Luna, una región considerada prioritaria por la posible presencia de hielo de agua en cráteres permanentemente en sombra.

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El proyecto combinará operaciones en órbita, descenso y desplazamiento sobre la superficie lunar con el objetivo de estudiar el entorno, analizar recursos y ensayar tecnologías necesarias para futuras misiones de mayor duración.

La búsqueda de hielo de agua se ha convertido en uno de los principales objetivos de la exploración lunar internacional, ya que su eventual aprovechamiento podría facilitar estancias prolongadas en el satélite y reducir la necesidad de transportar desde la Tierra determinados recursos.

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La misión dará continuidad al programa Chang’e, que en 2019 logró el primer alunizaje de una sonda en la cara oculta de la Luna con la Chang’e-4 y en 2024 trajo a la Tierra las primeras muestras de esa región mediante la Chang’e-6.

China prevé completar esta fase con la Chang’e-8, programada en torno a 2029, que buscará evaluar el uso de los recursos detectados por la Chang’e-7 y sentar bases técnicas para una futura presencia humana.

En paralelo, el país asiático desarrolla los elementos de su programa lunar tripulado, entre ellos el cohete Larga Marcha-10, la nave Mengzhou y el módulo de alunizaje Lanyue, con el objetivo declarado de llevar astronautas chinos a la Luna antes de 2030.

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China ha reforzado en los últimos años su programa espacial con la construcción de la estación espacial Tiangong, la llegada a Marte con la misión Tianwen-1 y nuevas misiones de exploración lunar y de espacio profundo. EFE