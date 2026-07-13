Andrés Gené toma posesión como presidente del CGCOO con el objetivo de reforzar el papel sanitario de la Optometría

El nuevo presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), Andrés Gené, ha tomado posesión de su cargo en un acto en el que ha puesto de relieve su compromiso de trabajar por "una institución más útil" y por "reforzar el papel sanitario de la Optometría".

"Ver bien no consiste únicamente en distinguir letras en un optotipo, sino que permite aprender, trabajar, desplazarse con seguridad, conducir, conservar la autonomía y participar plenamente en la sociedad", ha señalado para destacar el valor de la profesión, en un evento en el que ha estado acompañado por, entre otros, la ministra de Sanidad, Mónica García.

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El nuevo máximo representante del CGCOO ha anunciado los "principios rectores" de su mandato, que serán "el servicio a la sociedad, la colaboración institucional y la evidencia científica". "La profesión alcanza su pleno sentido cuando transforma el conocimiento en bienestar, la capacidad clínica en servicio y la proximidad en equidad", ha señalado al respecto.

Otros objetivos a conseguir serán "anticipar riesgos, coordinar posiciones comunes, ofrecer apoyo técnico, defender las competencias profesionales y devolver valor real sanitario a las personas colegiadas", ha continuado, para añadir que es necesario "avanzar en la incorporación efectiva del óptico-optometrista al Sistema Nacional de Salud (SNS), especialmente en Atención Primaria, mediante modelos organizativos seguros, coordinados y evaluables".

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Sobre ello, ha asegurado que "la extensa red de establecimientos sanitarios de óptica y la proximidad de estos profesionales a la ciudadanía pueden contribuir a mejorar la accesibilidad, reforzar la prevención, ordenar las derivaciones y reducir demoras evitables". "La Optometría no pretende sustituir a ninguna profesión", ha enfatizado, para declarar que esta "pretende aportar plenamente aquello para lo que sus profesionales están formados".

ATENTO A LA LOPS

Gené, que ha destacado el valor del 'Plan VEO' como ejemplo de colaboración entre la Administración y la organización colegial "para dar respuesta a una necesidad social", aboga también por "desarrollar una defensa profesional rigurosa, constructiva y sustentada en la evidencia". "El CGCOO trabajará para que la evolución académica y asistencial de la profesión tenga un reflejo adecuado en la futura actualización de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), buscando una mayor coherencia entre la formación universitaria, las competencias adquiridas y las posibilidades reales de ejercicio profesional", ha sostenido.

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"Impulsar el reconocimiento homogéneo del óptico-optometrista en el sistema público, el desarrollo de unidades asistenciales de Optometría y el estudio de un marco regulado para el uso de determinados fármacos diagnósticos" han sido otras metas expuestas, así como "fortalecer la cohesión, la formación y el futuro compartido de la profesión".

Por último, y tras reconocerse en este acto a su antecesor, Juan Carlos Martínez Moral, el nuevo presidente de esta corporación ha asegurado que la etapa venidera será "de responsabilidad, no de complacencia; de cooperación, no de aislamiento; y de proyectos evaluables, no de declaraciones vacías". "Queremos hacer del Consejo una institución más útil y de nuestra profesión una voz más fuerte al servicio de la salud", ha concluido.

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