Agencias

Rusia denuncia un muerto y tres heridos, entre ellos un menor, tras ataque con drones en la región de Samara

Guardar
Google icon
Imagen DWDNXS5RBVFDBPVI77N7PVXEPU

Al menos una persona ha fallecido y tres más han resultado heridas, incluido un menor de edad, como consecuencia de un ataque con drones registrado durante la madrugada de este domingo en la región rusa de Samara, en el suroeste del país, según han informado las autoridades locales.

El gobernador regional, Viacheslav Fedorishchev, ha confirmado el balance de víctimas en una publicación en redes sociales: "Lamento informar que un hombre ha fallecido. (...) Tres personas resultaron heridas, entre ellas un niño", ha informado y así lo ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

PUBLICIDAD

Según ha precisado el dirigente regional, los tres heridos han sido trasladados a centros hospitalarios cercanos para recibir atención médica.

Asimismo, Fedorishchev ha indicado que el ataque ha provocado desperfectos en edificios de viviendas casas particulares y una instalación industrial, y ha señalado que los servicios de emergencias continúan desplegados en las zonas afectadas para atender las consecuencias del incidente.

PUBLICIDAD

En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que sus sistemas de defensa antiaérea han destruido durante la noche domingo un total de 349 drones de ala fija sobre la parte europea de Rusia, en operaciones desarrolladas entre las 20.00 horas (hora local) del sábado y las 07.00 horas (hora local) del domingo.

De acuerdo con el comunicado del departamento, las interceptaciones se llevaron a cabo sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Moscú, Oriol, Rostov, Samara, Saratov, Tula, Ulianovsk y Voronezh, además de la península de Crimea y de áreas situadas sobre el mar de Azov y el mar Negro.

Por su parte, la agencia federal de transporte aéreo, Rosaviatsia, ha anunciado la imposición de restricciones temporales a las operaciones en varios aeropuertos, entre ellos los de Sochi, Pskov, Krasnodar, Guelendzhik, Yaroslavl, Kaluga, Penza, Saratov, Bugulma, Kazan, Nizhnekamsk, Samara y Ulianovsk, así como en los aeropuertos moscovitas de Vnukovo y Domodedovo, alegando motivos de seguridad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Julián Álvarez: "Siento que voy de menos a más pero lo importante es que el equipo gane"

Infobae

El ex primer ministro de Malí y artífice del acuerdo celebra el restablecimiento de relaciones con Argelia

El ex primer ministro de Malí y artífice del acuerdo celebra el restablecimiento de relaciones con Argelia

Irán advierte a EE.UU. de que "la era de los acuerdos unilaterales ha terminado"

Infobae

La cuenta atrás para el eclipse solar comienza este domingo, a un mes para este histórico evento en España

La cuenta atrás para el eclipse solar comienza este domingo, a un mes para este histórico evento en España

Vantage recibe dos premios en la Wealth Expo Bolivia 2026

Infobae