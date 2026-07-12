Agencias

Muere a los 74 años el exemir de Catar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani

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El Cairo, 12 jul (EFE).- El exemir de Catar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, murió este domingo a los 74 años, según informó en un comuicado el Amiri Diwan, el órgano soberano del país.

"Lamentamos el fallecimiento del gran líder de la nación, su alteza el padre emir jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, que Dios tenga misericordia de él, quien falleció esta mañana a la edad de 74 años", señaló la nota.

Hamad bin Khalifa fue emir de Catar desde 1995 y ejercía ese cargo hasta que abdicó en 2013 para dejar paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani. EFE

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