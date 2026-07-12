Marruecos envejece: una cuarta parte de su población superará los 60 a mediados de siglo

Rabat, 12 jul (EFE).- Marruecos crece pero a ritmo lento y cae su tasa de natalidad, aunque su principal desafío es el acelerado envejecimiento de su población -una cuarta parte superará los 60 años a mediados de siglo-, que obligará a transformar el mercado laboral y el modelo de desarrollo.

Esta es la principal conclusión de las proyecciones demográficas publicadas esta semana por el Alto Comisionado para el Plan (HCP, el principal organismo estadístico del país), que advierte de que Marruecos se enfrenta a una de las mayores transformaciones de su historia reciente.

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Elaborado a partir de los resultados del Censo General de Población y Vivienda de 2024, el informe prevé que la población pase de 36,8 millones de habitantes a 43,3 millones en 2060.

El número de mayores de 60 años crecerá de cinco millones a casi 10,9 millones, es decir, que en apenas 35 años, este colectivo se duplicará y representará una cuarta parte del total nacional.

Las proyecciones confirman una tendencia que ya apuntaban estudios anteriores: Marruecos sigue la trayectoria demográfica de numerosos países europeos aunque, alerta el estudio, el proceso se produce en un periodo mucho más corto.

En las últimas décadas Marruecos ha experimentado una rápida transición demográfica. De una media superior a los cinco hijos a finales del pasado siglo, ha saltado a una tasa de natalidad inferior al nivel de reemplazo fruto de la escolarización femenina, la incorporación de la mujer al mercado laboral y la creciente urbanización.

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Aunque la población seguirá aumentando hasta alcanzar los 43,3 millones en 2060, el HCP estima que la tasa anual de crecimiento demográfico, situada ahora en un 0,7 %, disminuirá gradualmente hasta aproximarse a cero hacia finales de 2060.

El informe confirma además que Marruecos continuará urbanizándose a gran velocidad. La población urbana llegará a 32,5 millones en 2060, cerca del 75 % del total nacional. Mientras, la población rural se reducirá hasta unos 10,8 millones.

Los datos confirman la continuidad del éxodo rural que el país experimenta desde hace décadas, pero el HCP alerta de que esta concentración urbana exige reforzar las inversiones en vivienda, transporte, infraestructuras y servicios sociales para evitar que se agraven los problemas de desigualdad territorial.

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La gran transformación demográfica que dibuja el HCP supone un gran desafío para el mercado laboral y el modelo de Estado para las próximas décadas.

La población en edad de trabajar seguirá creciendo, aunque a un ritmo mucho más moderado. Hasta 2060, aumentará de 22,08 millones a 24,96 millones de personas, pero se concentrará en las áreas urbanas.

Esta redistribución territorial obligará a crear millones de empleos urbanos para absorber a los nuevos activos y evitar un aumento del desempleo juvenil, uno de los principales desafíos económicos del país, que actualmente afecta a 2,9 millones de personas, es decir, uno de cada tres jóvenes de entre 15 y 19 años.

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Pero, además, el envejecimiento de la población tendrá profundas consecuencias sobre el sistema de bienestar, elevará la tasa de dependencia y aumentará la demanda de atención sanitaria especializada.

El Alto Comisionado concluye con una advertencia: Marruecos debe adaptar sus políticas públicas a una sociedad más envejecida, más urbana y con menor crecimiento para garantizar un desarrollo económico sostenible y mantener la cohesión social.EFE