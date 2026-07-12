Birmania asegura a los países de la región que la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi se encuentra bien

La junta militar birmana ha garantizado a los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) que la líder opositora y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, se encuentra en estado de salud después de que la familia exigiera una prueba de vida, sin noticias de ella durante su largo arresto domiciliario.

La garantía ha sido proporcionada por el ministro de Exteriores de la junta militar birmana, Tin Maung Swe, presente en el encuentro informal de jefes diplomáticos de la ASEAN en Bangkok (Tailandia); el primer encuentro cara a cara de esta naturaleza desde el golpe de Estado militar de 2021 que detonó la guerra civil que sigue sacudiendo al país en la actualidad y que prácticamente ha terminado de aislarlo del resto del mundo.

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A principios del mes pasado, Kim Aris, el hijo de la antigua líder 'de facto' del país, exigió a la junta militar birmana una "prueba de vida" de su madre después de que le fuera concedida una reducción de su pena y que las autoridades anunciaran que cumpliría el tiempo restante bajo arresto domiciliario.

La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 concedió el pasado jueves una amnistía a más de 1.500 presos y una reducción contra varios de ellos, entre ellos Suu Kyi. En su caso, la sentencia fue reducida un sexto del tiempo total que debía pasar en prisión.

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El presidente de Birmania y líder de la junta, Min Aung Hlaing, detalló posteriormente que conmutó "el resto de la condena para que la cumpla en la residencia designada". Suu Kyi, de 80 años, fue condenada a un total de 33 años de prisión por diversos delitos, que van desde corrupción hasta fraude electoral, pasando por violar la ley de Secretos Oficiales, reducida posteriormente a 27 años de prisión.

La ministra de Exteriores de Filipinas y enviada especial de su país para Birmania, Teresa Lazaro, ha entendido el comentario de su homólogo birmano como una señal positiva. "La premisa, tal y como lo ha dicho, es que (Aung San Suu Kyi) es como su hermana y, como tal, van a cuidar de ella", según ha afirmado en rueda de prensa recogida por el 'Straits Times'.

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Lazaro, cuya solicitud para acceder a Suu Kyi tras su traslado a arresto domiciliario fue denegada previamente, anunció su intención de visitar Birmania a finales de este año para ampliar la asistencia humanitaria. "El hecho de que nos reunamos con el ministro de Asuntos Exteriores de Birmania supone un cambio de rumbo", ha declarado la ministra en comentarios recogidos por Bloomberg.

Las conversaciones de paz, sin embargo, siguen atascadas. Existe un plan "de cinco puntos" preparado por la ASEAN que Birmania ha rechazado a pesar de que la organización regional mantiene su vigencia.

De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, ha recalcado que la postura de la ASEAN permanece inalterada: Birmania debe aceptar el plan para "volver a la familia" que representa la organización.