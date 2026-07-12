Begoña Vargas y Laura Muñoz disfrutan de una noche de música en el Mad Cool

Madrid volvió a vibrar con una nueva jornada del Mad Cool, uno de los festivales más importantes del panorama musical, que reunió a miles de asistentes en una noche marcada por las actuaciones de artistas como Florence + The Machine, Jennie, Lorde, Renée Rapp y Candela Gómez. Más allá de los conciertos, el recinto también se convirtió en punto de encuentro de numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse una de las citas musicales del verano.

Entre ellos destacó Begoña Vargas, que disfrutó del ambiente festivalero rodeada de amigos. La actriz se mostró de lo más relajada y divertida, aprovechando la ocasión para inmortalizar la velada con varias fotografías junto a una amiga mientras otro de sus acompañantes ejercía de improvisado fotógrafo. Sonriente y entregada al plan, la intérprete demostró una vez más su pasión por la música en directo y por los festivales al aire libre.

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Otra de las asistentes que no pasó desapercibida fue Laura Muñoz, exconcursante de la última edición de Operación Triunfo. La joven cantante vivió intensamente cada actuación, cantando algunos de los temas más conocidos de los artistas presentes y grabando numerosos momentos de los conciertos con su teléfono móvil para conservar el recuerdo de una noche muy especial.

Tanto Begoña como Laura se sumaron así a la larga lista de celebridades que eligieron el Mad Cool para disfrutar de una jornada repleta de música, diversión y buen ambiente, confirmando una vez más que el festival se ha convertido en una cita imprescindible no solo para los amantes de la música, sino también para muchos de los rostros más populares del panorama nacional.

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