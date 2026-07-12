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Ascienden a 13 los fallecidos por el incendio de Los Gallardos (Almería) al morir una británica de 93 años

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La cifra de fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha ascendido a trece en la noche de este domingo, tras la muerte de una mujer de 93 años de origen británico que se encontraba entre los heridos y permanecía ingresada en el Hospital de Torrecárdenas. De esta forma, se suma a las 12 víctimas que fallecieron durante el incendio.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en un comunicado, confirmando que se trata de una mujer de nacionalidad británica de 93 años que permanecía en el referido centro.

La paciente ingresó en el servicio de Urgencias el pasado 10 de julio a las 00,28 horas. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La víctima presentaba quemaduras en el 20 % de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas.

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