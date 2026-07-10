Xi Jinping pide mantener la postura "estratégica" con Corea del Norte ante la "volatilidad" internacional

El presidente de China, Xi Jinping, ha pedido este viernes al primer ministro de Corea del Norte, Pak Thae Shong, que ha viajado hasta Pekín para una visita que se alargará hasta el sábado, mantener la postura "estratégica" entre los dos países ante la "volatilidad" y la "complejidad" existente a nivel internacional.

"China y Corea del Norte deben mantener su enfoque estratégico, fortalecer la confianza estratégica, acelerar la implementación del consenso alcanzado entre las partes y asegurar que las relaciones entre ambos partidos y países se adapten a los tiempos, desarrollándose siempre en una dirección propicia para consolidar sus respectivas causas socialistas y promover su modernización nacional", ha aseverado Xi, según un comunicado.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de "impulsar de manera constante la cooperación pragmática, consolidar continuamente la opinión pública, aprovechar la memoria y los recursos revolucionarios compartidos, asegurar que la juventud de ambos países recuerde los logros históricos del pueblo chino y garantizar que la gran amistad entre China y Corea del Norte se transmita de generación en generación".

"Debemos fortalecer la coordinación estratégica, salvaguardar firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, y crear un entorno externo favorable para que ambos países sigan una senda socialista acorde con sus propias condiciones nacionales", ha declarado.

Asimismo, ha aseverado que "la amistad generacional y la asistencia mutua siempre han sido características distintivas de las relaciones entre China y Corea del Norte". "El Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua sentó una importante base política y jurídica para consolidar la amistad forjada con sangre entre ambos pueblos", ha recalcado.

PUBLICIDAD