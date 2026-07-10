Miles de jugadores toman Times Square para celebrar el décimo aniversario de Pokémon GO

Sarah Yáñez-Ricahrds

Nueva York, 10 jul (EFE).- Miles de jugadores del juego de realidad aumentada Pokémon GO acudieron en masa a Times Square para derrotar al legendario Mewtwo en el marco de un evento sorpresa para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento del videojuego de realidad aumentada.

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Para la captura de este "monstruo de bolsillo", la desarrolladora sincronizó casi todas las pantallas de la mítica plaza neoyorquina, donde se vio tanto la cuenta atrás de la aparición de Mega Mewtwo como una de las mayores batallas presenciales de la historia de la franquicia, en la que participaron más de mil entrenadores.

La multitud de jugadores luchó de forma coordinada desde sus dispositivos móviles hasta que, finalmente, el deseado Pokémon fue derrotado.

El evento conmemora la primera década del juego que revolucionó el mercado móvil, ya que durante su primer mes, la aplicación superó los 130 millones de descargas y alcanzó un pico récord de 232 millones de jugadores activos en 2016, generando casi 1.000 millones de dólares en ingresos.

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A lo largo de esta década, la aplicación se convirtió en un fenómeno cultural instantáneo que colapsó servidores y sacó a millones a las calles de todo el mundo, alcanzando los 500 millones de descargas en sus primeros dos meses.

Según indica a EFE Michael Steranka, vicepresidente de producto de Pokémon GO, ha habido altibajos, como cuando durante la pandemia el juego volvió a retomar popularidad y la empresa supo adaptarse añadiendo funciones de juego en casa, como las incursiones remotas.

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Asimismo, el ejecutivo apunta que, al ser un videojuego que se disfruta al aire libre, hay más jugadores activos en verano que en invierno.

"Una idea errónea muy común es que los jugadores de Pokémon GO actuales son personas que se han quedado estancadas ahí durante los últimos 10 años. Cuando la realidad es que cada mes vemos a millones de personas nuevas entrar al juego", anota Steranka, quien tiene una colección de 10.000 Pokémon.

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Aunque Steranka no quiso revelar la cantidad de jugadores activos en la actualidad, datos de firmas como Sensor Tower y Statista indican que la base de usuarios activos ha fluctuado desde los 232 millones en 2016 hasta estabilizarse en torno a los 55 millones de jugadores en 2023.

El avance tecnológico que se ha visto en esta década también ha situado al juego en el centro de severas críticas sobre la privacidad, ya que los escaneos de ubicaciones realizados por los jugadores han ayudado a entrenar modelos de inteligencia artificial (IA) para interpretar espacios físicos.

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En 2021, una actualización introdujo recompensas en las "Poképaradas" para los usuarios que subieran grabaciones de lugares reales. En diciembre de ese año, Niantic Spatial anunció una asociación con Vantor, compañía de software de detección espacial para drones militares.

Aunque ambas empresas aclararon que los escaneos terrestres no se entregaron directamente a Vantor, admitieron que dichos datos cívicos ya se habían utilizado para entrenar los modelos base de inteligencia artificial.

Niantic vendió en 2025 su división de videojuegos por 3.500 millones de dólares a Scopely, responsable de títulos como 'Monopoly Go!'.

Esta semana el equipo de juegos de Niantic cambió oficialmente su nombre a Scopely Explore.

Steranka defendió que a día de hoy su equipo no usa la IA "para ningún aspecto de diseño creativo", pero sí considera que la IA tiene el potencial de "mejorar los flujos de trabajo y procesos".

Pokémon GO: una profesión

En esta década, muchos fans del juego han conseguido convertir a Pokémon GO en su profesión, como es el caso del creador de contenido español Ismael Meca "Keibron" Montesinos, quien dedica su carrera a coleccionar estas criaturas, logrando reunir cifras asombrosas de más de 12.000 Pokémon capturados.

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Paralelamente, el escenario de los deportes electrónicos ha coronado a jugadores como el argentino Martín "MartoGalde" Galderisi, quien ha logrado subir al podio en los mundiales de la especialidad de Pokémon GO.

"En el primer mundial (2022) quedé en el top 5 del mundo, en el segundo no pude clasificar, pero después en el tercero salí tercero del mundo", explica a EFE Galderisi. EFE

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