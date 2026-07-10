Agencias

Merino: “Con mucha hambre y muchas ganas contra Francia”

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Los Ángeles (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Mikel Merino, centrocampista de la selección española y de nuevo goleador decisivo en el 2-1 de los cuartos de final contra Bélgica, expresó este viernes que su equipo acude con “mucha hambre y muchas ganas” a la semifinal contra Francia, remarcó que “no” se cree “todavía” haber marcado otro gol nada más salir y manifestó su “orgullo” por dar “alegría a tanta gente”.

“Cómo voy a estar… Feliz. No me lo creo todavía. Pensaba que no me iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto. Parece que las casualidades no existen y si estás preparado te vuelve a tocar. Feliz y encantado de la vida”, valoró en declaraciones a ‘TVE’.

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“Ojalá” que logre más goles decisivos en este Mundial, explicó Merino. “Dudo que pase. Ojalá que sí. Pero veremos qué sucede. Estar a dos partidos para un campeonato del mundo es un sueño hecho realidad y ojalá lo podamos conseguir”, añadió.

“Es algo social, algo que une a todo un país, al mundo entero por lo bonito que es el fútbol. Todo el mundo ve estos partidos y el poder dar alegría a tanta gente no sólo en España, sino en el resto del mundo, es un orgullo”, afirmó.

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Ahora espera Francia. “Un partido de tu a tu, en unas semifinales, no se podía esperar otra cosa que dos equipos de elite y con mucha hambre y muchas ganas contra Francia”, dijo.

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