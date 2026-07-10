Las encuestas en Francia sitúan a Le Pen como la favorita para ganar las elecciones presidenciales

Las encuestas sobre intención de voto realizadas recientemente en Francia sitúan a la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, como la favorita para ganar las elecciones presidenciales si estas se celebraran este domingo, 12 de julio, a pesar de la condena que pesa sobre ella por malversación de fondos.

Los sondeos apuntan a que, a pesar de la sentencia judicial y ahora que se ha hecho pública su intención de concurrir a los comicios de abril de 2027, Le Pen se haría con ente el 34% y el 36% de los apoyos, según informaciones recogidas por el diario 'Les Échos'.

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"Su condena no tuvo ningún impacto negativo. Al contrario, el anuncio de su candidatura ha tenido un efecto positivo y eso ha sido lo revelante, ha explicado Bruno Jeanbard, vicepresidente de OpinionWay, en declaraciones al diario 'Les Échos'. "Marine Le Pen se encuentra en un nivel comparable al de Jordan Bardella en sus mejores momentos", ha añadido.

Así, estos datos señalan que solo unos pocos candidatos tienen posibilidades reales de alcanzar el segundo puesto en la primera vuelta de las elecciones: esos son Édouard Philippe, Gabriel Attal y Jean-Luc Mélenchon.

Philippe, ex primer ministro y alcalde de Le Havre, obtendría el 22% de los votos si fuera el único candidato centrista en la primera vuelta, eliminando así a otro exjefe de Gobierno: Gabriel Attal. Si ambos se presentaran, Édouard Philippe (18%) superaría con creces a Gabriel Attal (7%). Sin embargo, Attal obtendría el 16% de los votos si fuera el único candidato centrista y, según esta encuesta, podría clasificarse para la segunda vuelta, justo por delante de Jean-Luc Mélenchon.

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El líder de La Francia Insumisa es considerado por muchos como el candidato más fuerte de la izquierda, por delante de Raphaël Glucksmann (con un apoyo de entre el 9% y el 10%), Marine Tondelier (5%) y Fabien Roussel (2%). Se prevé que Mélenchon obtenga entre el 13% y el 15% de los votos, lo que le impediría pasar a la segunda vuelta, independientemente del candidato o candidatos centristas a los que se enfrente.