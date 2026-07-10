La UCAV y la Universidad Panamericana de México concluyen su curso de transformación digital y estrategia de negocios

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha clausurado el Curso Internacional de Transformación Digital y Estrategia de Negocios, una iniciativa desarrollada del 6 al 10 de julio en colaboración con la Universidad Panamericana de México para impulsar "la internacionalización" de su oferta formativa.

Durante cinco jornadas, ambas instituciones han compartido una formación orientada a afrontar los retos de la digitalización empresarial desde una perspectiva "estratégica, innovadora e internacional", según ha señalado la UCAV en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa ha combinado sesiones académicas con talleres prácticos y una visita a la empresa abulense Fundeen, donde los participantes han podido conocer de primera mano la aplicación de la innovación en el ámbito empresarial.

Entre los contenidos abordados se han tratado cuestiones como "el liderazgo y la gestión de equipos en la era digital, la transformación digital de las organizaciones, el marketing digital, la gestión de recursos humanos en entornos tecnológicos o el diseño de soluciones empresariales innovadoras".

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Además de la formación en el aula, el curso ha incorporado diversos recorridos en los que los participantes han podido conocer el patrimonio histórico y cultural de Castilla y León. De este modo, han visitado algunos de los lugares más emblemáticos de Ávila, como la Muralla, el Mercado Chico, el Ayuntamiento, la Catedral y la ruta teresiana, así como una visita final a la ciudad de Segovia.

La UCAV ha manifestado que, de esta manera, busca impulsar la internacionalización de su oferta formativa, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias con distintos países, y una formación conectada con las necesidades actuales del tejido empresarial y los desafíos de la transformación digital.

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