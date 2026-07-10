Temas del día de EFE News Latino del viernes 10 de julio

FÚTBOL MUNDIAL 2026

Miami - La FIFA cuenta por primera vez en la historia de un Mundial con un centro tecnológico propio desde donde se vigilan las 24 horas del día la ciberseguridad, las transmisiones en directo y la operativa de los 16 estadios de la Copa del Mundo 2026, un despliegue calificado "sin margen para el fallo", según explicó a EFE el español Nacho Fresco, quien está al frente de toda la operación.

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EEUU FOTOGRAFÍA

Nueva York - Fotógrafos de América Latina y el Caribe presentan la novena edición del Festival Latinoamericano de Fotografía (LAFF), que se celebra hasta el 26 de julio en el Bronx Documentary Center (BDC) de Nueva York y busca acercar al público neoyorquino historias sobre migración, memoria, medioambiente, identidad y resistencia comunitaria.

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EEUU TELEVISIÓN

Los Ángeles - El actor turco Can Yaman asegura que no le gusta viajar por turismo. Prefiere descubrir nuevos destinos gracias a su trabajo y, con el estreno de 'El Turco' en Estados Unidos, suma un nuevo paso en su aspiración de convertirse en "un ciudadano del mundo".

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EEUU ANIMALES

Miami - Cientos de cazadores dan inicio este viernes al 'Florida Python Challenge', un concurso anual que busca frenar la expansión de la invasora pitón birmana en la reserva natural de los Everglades y que repartirá 25.000 dólares en premios.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- CHARLIE KIRK.- Termina la semana de audiencias para determinar la apertura de juicio contra Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato del líder conservador Charles Kirk en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah. (video)

Nueva York.- ROLLING STONES.- The Rolling Stones presentan su nuevo disco, 'Foreign Tongues'.

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana de resultados mixtos en la que el Dow Jones suma leves subidas mientras que el S&P 500 y el Nasdaq retroceden, también ligeramente, por la toma de beneficios en los valores tecnológicos. (foto) (video)

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EFE News Latino

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