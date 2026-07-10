La Policía británica detiene a un sospechoso de la muerte de la destacada política conservadora Ann Widdecombe

La Policía británica ha detenido este viernes a un hombre de 26 como sospechoso de la muerte violenta en su domicilio en Newton Abbot --en el suroeste de Inglaterra-- de la reconocida y veterana política conservadora Ann Widdecombe.

El subcomisario Matt Longman, de la Policía de Devon y Cornualles, ha informado de que Widdecombe, de 78 años, presentaba "heridas graves" cuando hallaron su cuerpo sin vida al filo del mediodía de este jueves y que han desestimado calificar lo ocurrido como un ataque terrorista.

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"El sospechoso, un británico blanco, permanece bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones", ha informado Longman en una breve comparecencia ante los medios para dar más detalles de este caso, recoge la cadena BBC.

Longman ha señalado que todavía es demasiado pronto para valorar si hay motivaciones políticas detrás de este caso y que no dispone de información que apunte hacia esa tesis. Asimismo, se ha dirigido a la ciudadanía para que colabore si dispone de datos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

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Por su parte, el primer ministro Keir Starmer ha emitido una declaración a través de sus redes sociales en la que deja constancia de la "enorme pérdida" que supone esta muerte. "Esta noticia es realmente impactante y mis pensamientos están con la familia y los amigos de Anne Whittacombe", ha manifestado.

"Anne fue una política destacada durante muchos años, con numerosos logros, y su pérdida es inmensa", ha ensalzado Starmer, quien en el momento de la declaración aún no se había confirmado el arresto del sospechoso. "Es claramente peligroso, e imploro a todos los que tengan información sobre él que colaboren con la Policía en la investigación y que lo pongan bajo custodia", ha dicho.

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Starmer se ha puesto en contacto también con quien será su sucesor al frente del Partido Laborista y del Gobierno británico, Andy Burnham, así como con Niger Farage, líder del ultraderechista Reform UK, a quien se unió en 2019, para que colaboren en este momento y ayuden a la Policía.

"LA POLÍTICA MÁS CONOCIDA DESDE MARGARET THATCHER"

Farage, a su vez, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se ha deshecho en halagos hacia Widdicombe, a quien se ha referido como "una mujer extraordinaria" y "la política británica más conocida desde Margaret Thatcher", en alusión a la primera ministra, la primera mujer en el cargo, entre 1979 y 1990.

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"Fue una colega excepcional (...) Anne nunca buscó la popularidad. Defendió con firmeza sus convicciones. Era una cristiana devota y tenía fuertes ideas socialmente conservadoras. Quizás no fuera popular en el Reino Unido actual, pero eso era en lo que Anne creía", ha destacado de ella.

"Era amable con todo el mundo. Francamente, era una persona que dedicó su vida al servicio público, a luchar por aquello en lo que creía. Ella misma no le habría hecho daño a nadie, y estoy profundamente consternado", ha expresado.

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Farage ha celebrado que la Policía haya ya detenido a un sospechoso y, a pesar de que ha dicho que no quiere especular en estos momentos, se ha preguntado si hubo motivaciones políticas detrás de todo, o bien "fue un robo que salió mal".