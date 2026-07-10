Hallan una decena de bombas de la Segunda Guerra Mundial en un tramo ferroviario que conecta Roma con Nápoles

Las Fuerzas Armadas de Italia han informado este viernes del hallazgo de una decena de bombas que se remontan a la Segunda Guerra Mundial y que sumarían unos 500 kilogramos en un tramo de la vía ferroviaria que conecta la capital, Roma, con la ciudad de Nápoles, en el sur del país.

Los explosivos han sido encontrados en el marco de las obras de un tramo de la línea a la altura de la localidad de Formia, en la provincia de Latina, situada en la región de Lacio, por lo que el tráfico ha quedado suspendido a la espera de que terminen las labores de retirada, según informaciones del diario 'La Repubblica'.

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El hallazgo provocó la activación de inmediato del protocolo de emergencia, con la suspensión del tráfico ferroviario entre Formia y Minturno y la intervención del equipo de desactivación de explosivos del Ejército.

Los artefactos se encontraban en una zanja de excavación situada bajo la vía férrea, en una zona cercana a áreas residenciales. La Prefectura de Latina dio a conocer el incidente y ordenó la activación inmediata del 21º Regimiento de Ingenieros de Caserta, después de que la zona fuera asegurada por la Policía.

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Los expertos en desactivación de explosivos han explicado que los artefactos serán trasladados durante la noche en un vehículo especial, escoltado por las fuerzas del orden, a una cantera destinada a su almacenamiento temporal.