El programa de rehabilitación de edificios públicos culmina con 610 proyectos y 1.080 millones movilizados

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha superado los 600 proyectos de rehabilitación en todo el país gracias al Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), activado con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

"Desde su puesta en marcha en 2022, el Plan ha demostrado una gran capacidad de ejecución que ha permitido no solo alcanzar, sino superar con holgura los objetivos fijados por la Comisión Europea", ha destacado el Departamento que dirige Isabel Rodríguez a través de un comunicado.

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A la fecha de cierre del programa (junio de 2026), la superficie total rehabilitada asciende a 2.142.597 metros cuadrados, duplicando prácticamente el umbral establecido por Europa (1.230.000 metros cuadrados) tras movilizarse una inversión superior a los 1.080 millones de euros, de los cuales 600 millones se han destinado a entidades locales y 480 millones a comunidades y ciudades autónomas mediante transferencia directa de fondos.

Esta inversión ha permitido ejecutar todo tipo de reformas desde una visión integral y atendiendo a criterios de calidad arquitectónica, para un total de 610 edificios públicos en términos estructurales, de eficiencia energética, de sostenibilidad, de accesibilidad, de seguridad o de conservación; un paquete de acciones con un impacto decisivo para todo tipo de edificios: colegios, universidades, centros de cultura y de salud, hospitales, administrativos o patrimoniales, entre otros.

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De esta forma, no solo se asegura una reducción del 30% en el consumo de energía primaria no renovable --requisito que la Comisión Europea marcó como indispensable para la puesta en marcha de este tipo de programas de rehabilitación--, sino que se genera un beneficio directo para la ciudadanía, habilitando espacios más eficientes, sostenibles, saludables, dignos y confortables, así como para el patrimonio español, rescatando y dando nuevos usos a numerosos conjuntos históricos o con carácter emblemático.

Desde Vivienda han puesto también de relieve que la gestión de estos fondos supone "un claro ejemplo de colaboración entre administraciones a todos los niveles", fomentando sinergias que, además de ofrecer nuevas oportunidades edificatorias y sociales, han contribuido en gran medida al actual momento de crecimiento y de recuperación económica del conjunto de España. Se estima que gracias, entre otros, a este programa se han creado alrededor de 18.000 empleos directos.

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