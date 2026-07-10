El ministro de Economía español viaja a Ucrania con empresas para apoyar la reconstrucción

Madrid, 10 jul (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, viajará a Ucrania los días 15 y 16 de julio, junto con un delegación de cerca de 50 empresas españolas ferroviarias, energéticas, agroalimentarias, financieras, tecnológicas y de seguridad y defensa interesadas en participar en la reconstrucción del país.

La intención del viaje es dar apoyo institucional en una etapa temprana a las empresas españolas que quieren trabajar en Ucrania, según explicaron fuentes del Ministerio español de Economía, que reconocen su preocupación por la seguridad física, la seguridad jurídica y la corrupción en un país que todavía está en guerra con Rusia.

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La Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania lleva un año trabajando sobre el terreno para impulsar proyectos como el firmado en marzo en el marco del transporte ferroviario, para hacer un estudio sobre el cambio de vías, convenio que facilita la llegada de empresas españolas.

El objetivo del viaje, informaron las fuentes, es demostrar también que Ucrania es un país al que hay que ir sin esperar a que termine la guerra, porque está demostrando una "enorme capacidad" de resistencia institucional, política y económica, y sigue funcionado dentro de las restricciones impuestas por el conflicto.

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Durante su estancia en Ucrania, el vicepresidente español mantendrá encuentros bilaterales con los cuatro ministros responsables de Economía, Medio Ambiente y Agricultura, de Finanzas, de Energía y de Desarrollo de Comunidades y Territorios, así como con otras autoridades del país.

Habrá también un encuentro empresarial en el que las compañías españolas tendrán reuniones con empresas ucranianas de los sectores que les puedan interesar, tanto públicas como privadas, para encontrar posibles clientes o socios locales.

Asimismo habrá un acto de constitución del Consejo Empresarial hispano-ucraniano.

Entre las empresas españolas se encuentra la principal compañía pública de transporte ferroviario de España, Renfe, que es el único nombre que se dio a conocer.

A Renfe le acompañarán otras empresas del ámbito energético renovable, uno de los entornos en los que Ucrania prevé acometer un mayor cambio, así como empresas del sector 'agrotech' para impulsar la innovación que permita recuperar a una de las industrias más importantes del país la capacidad de producción y exportadora.

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La delegación mantendrá también contacto con la mesa sobre financiación de proyectos de las instituciones financieras internacionales que están apoyando el proceso de reconstrucción, como la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción del Desarrollo del Grupo Banco Mundial. EFE